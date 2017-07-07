Витебская Жанна Д’арк: Готова снова выйти на Площадь и высказать свою позицию 7.07.2017, 11:15

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Фото: Ольга Витебская

Отважная витебчанка возглавила с бело-красно-белым флагом колонну протестующих на День Воли и готова повторить.

Витебчанка Алена Петрова (имя и фамилия по просьбе женщины изменены) после участия в митинге 25 марта была задержана, а позднее получила штраф в 20 базовых величин, пишет vkurier.by.

Девушка, не скрывая своей гражданской позиции, в тот день шла впереди колонны под красно-белым флагом.

«У меня есть работа и зарплата, но среди моих близких достаточно тех, кому приходили «письма счастья». Их нельзя назвать дармоедами или безработными – это люди, которые не от хорошей жизни вынуждены работать в России или перебиваются случайными заработками. Никто не знает, что будет с нами завтра, и быть лишь сторонним наблюдателем нельзя».

Алена вспоминает, что во время акции в толпе с людьми бегали какие-то люди в гражданском с камерами, снимая тех, кто проявлял наибольшую активность. Позже, в изоляторе, Алене вместе с другими задержанным показали это видео и предъявили его как улику.

«После митинга я со своими товарищами пошла домой. Мы уже понимали, что задержание неизбежно, поэтому, когда подъехала машина и перегородила путь, было все понятно. Слова: «Пройдемте!» звучали, как приговор».

Дожидаться приговора суда в изоляторе девушке пришлось больше суток. После оглашения результатов дела Алена, как и другие участники акции, были вынуждена оплатить внушительную сумму штрафа.

«Мне повезло, что у меня есть близкие и родные, которые не оставили в беде. Но ведь так бывает не у всех. Моя знакомая, которая также получила штраф, одинокая девушка. Платить было просто нечем. Когда пришло время погашения суммы, к ней пришли с угрозами описать и без того скромное имущество. В итоге деньги наскребли всем миром».

Сегодня Алена вспоминает события марта уже с улыбкой, она уверена, что, если придется снова выйти на площадь, девушка ни на минуту не сомневается: свою позицию она выскажет.