Шесть одноклассниц получили по 100 баллов на ЦТ 10 7.07.2017, 11:22

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314 абитуриентов в этом году получили 100 баллов на ЦТ по одному и более предметам.

Tut.by отыскал класс, где семь 100-балльных сертификатов у шести ребят. Причем, одна из учениц набрала 399 баллов из 400 возможных. Знакомьтесь, выпускники 11 химико-биологического класса Лицея БГУ. Все будут поступать в медицинский.

Аня Скрипская: «В 11 классе пришлось бросить «художку», зато закончила школу моделей»

У Ани 100 баллов по химии, 100 — по биологии, 99 — по русскому, и аттестат — 100.

В тесте по русскому у девушки одна ошибка.

— Расстроилась, что не максимум?

— Нет, я до сих пор считаю, что написала правильно. Там был текст про бобров, а внизу утверждения и задание: выберите правильные. Я ответила как биолог, составители тестов, видимо, как филологи думают иначе.

Вообще, как по мне, ЦТ нужно упразднить. К тестам мы учим много ненужных вещей. Ну вот зачем человеку знать, как строится текст? Этим даже писатели не пользуются. А ударения?! Ну кто говорит заплЕсневеть или рОзлив?

11 класс, продолжает выпускница, был для нее легче 10-го. Пришлось, правда, бросить «художку», зато за первые полгода Аня закончила школу моделей.

— У меня рост 188 сантиметров, восемь лет я занималась балетом, а все повторяли — ты модель или баскетболистка, — рассказывает выпускница. — Я попробовала и теперь точно знаю: модельный бизнес — это не мое. Я хочу быть психиатром.

— Почему?

— Хочу помогать людям, да и врачи у нас востребованы. Возможно, ты не всегда найдешь высокооплачиваемую работу, но сидеть без дела точно не придется.

К ЦТ Аня готовилась так: в 11 классе два раза в неделю ходила на курсы по русскому, и месяц — к репетитору по биологии.

— Но с биологией, наверное, зря, — смеется девушка. — Меньше бы знала, не «запоролась» бы на бобрах.

Остальное учила сама на парах и факультативах.

— Мне казалось, что химию я знаю лучше всего, — продолжает Аня. — Но, когда в 11 классе впервые попробовала решить тест из сборника ЦТ, поняла, что не могу сделать это быстро и на сто баллов. Я очень испугалась, а потом подготовила целиком четыре лицейских домашки, в итоге первое РТ написала на 93 балла.

— Просто чудо какое-то?

— Нет, — улыбается. — Просто в лицее очень много задают.

Луиза Милосердова: «Некоторые сидели за уроками до 4 утра, я позже 11−12 не ложилась»

Первые 100 баллов в классе получила именно Луиза. По максимуму она написала белорусский. Вот только, шутят одноклассницы, никто из ребят этому не удивился: мову Луиза знает очень хорошо. По биологии у нее 99 баллов, по химии — 98, аттестат — 99.

Сейчас выпускница у бабушки с дедушкой на Браславах. Поступать, не скрывает, будет в медицинский, вот только с факультетом пока не определилась: стоматологический или фармацевтический.

— До января тестированием особо не занималась: читала конспекты по биологии, ходила на факультативы по химии и белорусскому, — перечисляет собеседница. — В принципе, когда в 9 классе готовилась поступать в Лицей, много чего прошла, и знания остались.

После Нового года подготовка усилилась: стала решать и разбирать тесты прошлых лет. Занималась в основном сама.

— В апреле-мае раз в неделю ходила к репетитору по химии, — продолжает Луиза. — Чтобы систематизировать знания и подучить отдельные моменты. После теста по белорусскому оставалась неделя до биологии. Этого хватило, чтобы повторить всю школьную программу по данному предмету.

В свободное время смотрела фильмы, играла на гитаре, и выбиралась куда-то с друзьями.

— Знаю, некоторые сидели за уроками до 4 утра, спали три часа и шли на занятия, — говорит Луиза. — Я так не могу, ложилась не позже 11−12 вечера. Без хорошего сна следующий день для меня, считай, потерян.

Яна Шестун: «Посчитала, до ЦТ примерно 150 дней, и расписала, какую тему в какой день нужно пройти»

У будущего врача Яны 100 баллов по белорусскому, 98 — по химии, 92 — по биологии, и 99 — аттестат. Одноклассницы шутят, что за усидчивость Яне очень самоорганизована.

— Готовиться к ЦТ я начала за полгода до выпускного, — говорит девушка. — Не понимаю ребят, которые садятся за тесты с 10 класса. Зачем тратить на это классные годы жизни?

Выпускница не скрывает, формат — репетитор-ученик ей не подходит, курсы тоже. Решила — может и сама.

— Пришел январь, а у меня результаты РТ в районе 80, в общем, не такие, как я хотела, — вспоминает Яна. — Я посчитала, до ЦТ примерно 150 дней, открыла содержание учебников по химии, биологи, белорусскому и расписала, какую тему в какой день нужно пройти.

В итоге рабочая неделя у нее была организована так: к 17.00 приходила с учебы домой. До девяти-десяти вечера делала уроки, а дальше — три часа на подготовку к тестированию. Потом решала кучу тестов.

— Потом — это когда?

— Во время занятий много переменок, да и ночи длинные, — улыбается Яна. — В среднем в день старалась решать по одному тесту на каждый предмет. Нужное время можно было легко рассчитать: на белорусский уходило 30 минут, столько же на биологию и час на химию.

— А когда заниматься не хотелось?

— Такого не случалось, я ведь понимала, если не сяду, то не успею. Бывало, хотелось посмотреть сериал или почитать что-то новое, тогда думала: каникулы большие, все успею. Сейчас, кстати, я спешно наверстываю.

Вообще, говорит Яна, в их химико-биологическом все очень умные. Из 23 выпускников 12 золотых медалистов. Средний балл аттестата по классу — 9,6.

— Когда готовилась к ЦТ, думала: вот будет лето, отдых, — мечтательного продолжает она. — А вышла с последнего теста, и внутри опустошение: неужели больше не нужно ничего учить?!

— Теперь у тебя план на 60 дней лета.

— Нет, теперь у меня никаких планов, только в лагерь съездить и день рождения отметить.

Лиза Хиневич: «Мы хоть и учились в химико-биологическом классе, но старались знать все»

У Лизы 100 баллов по русскому, 97 — по химии, 91 — по биологии, и 99 — аттестат.

Про «сотку» по языку выпускница узнала позже всех в классе, так как ждала результатов на сайте. А они появляются на день позже, чем с смс-оповещением.

— Сообщение с итогами по русскому приходили как раз перед химией, — поясняет Лиза. — Боялась, что результат окажется низким, я расстроюсь и химию завалю. Поэтому ничего и не подключала. Ну, если честно, когда у одноклассников пошло 96, 98 баллов, мы все испугались. Подумали: если по стране у ребят настолько высокие результаты, какой же будет проходной в вузы. Но потом поняли, паниковали зря.

Лиза мечтает быть врачом. У нее для этого свои, очень личные обстоятельства.

— Когда была ребенком, у меня не стало близкого человека, — вспоминает она. — Тогда я поняла: хочу быть хирургом, чтобы у других девочек, не случилось моей беды.

Выпускница знала: должна поступить на бюджет, поэтому основательно засела за учебу. К репетиторам не ходила, только занятия, факультативы и курсы по русскому.

— Как прошел мой 11 класс? Проплакала день и ночь, — смеется Лиза.

— Сходила на РТ и расстроилась из-за низких баллов?

— РТ? Я вообще не относилась к нему серьезно, — продолжает Лиза. — Мы ведь хоть и учились в химико-биологическом классе, но должны были знать все — и математику, и обществоведение, и историю. В Лицее система зачетов, и вот, например, зачет по астрономии, а у тети день рождения. Что делать? Еду на праздник с картой созвездий, которые нужно запомнить, и пока все веселятся, я зубрю. А потом отвечаю — и одно забываю.

— То есть незачет?

— Нет, зачет. Но обидно: ты сделал много, а получил меньше, чем рассчитывал. И вроде бы я понимаю, что нужно проще относится к результату, но на практике так делать сложно.

— С таким серьезным подходом еще хоть на что-нибудь оставалось время?

— Конечно, — улыбается девушка, — на личную жизнь.

Аня Плодунова: «Готовилась с репетиторами: на русский и биологию ходила год, на химию — полгода»

У Ани 100 баллов по химии, 91 — по русскому, 83 — по биологии, и 92 — аттестат. С детства мечтала стать ветеринаром. Лечить котиков и собачек. А потом представила, что распределить ее могут в колхоз, придется принимать роды у коровы — и мечта о профессии пропала сама собой. Захотелось чего-то возвышенного, и она занялась театром.

— Вот только на сцене все красиво, а за кулисами случаются и склоки, и зависть, я не настроена в таком участвовать, — рассказывает Аня. — Хотелось делать что-то полезное для людей, например, лечить детей.

К ЦТ Аня готовилась с репетиторами: на русский и биологию ходила год, на химию — полгода.

— Конечно, я могла посещать и театр, и балет, но учеба все равно занимала большую часть времени, — продолжает выпускница. — Я понимала, родители потратились на репетиторов, поэтому нужно поступить на бюджет. Меня очень поддержала мама, она всегда говорила, что все получится, и верила в меня.

Аня знала: химию сдаст хорошо, а вот насчет русского сомневалась: к языкам, признается, не очень расположена.

— Результат по русскому я узнала накануне ЦТ по химии, даже не ожидала, что он будет таким высоким, — улыбается Аня. — Возможно, так на радостях и написала химию на 100 баллов.

83 балла по биологии выпускницу немного расстроили, но волноваться не заставили. Все-таки, чтобы поступить на педиатрию на бюджет, ее баллов хватит.