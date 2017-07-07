В Могилевской области нашли одну из самых редких 20-рублевах купюр 3 7.07.2017, 11:34

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Фото: sudexpert.gov.by

Работник ОАО «Беларусбанк» при приеме выручки обнаружил бракованную 20-рублевую купюру с уникальным дефектом.

На банкноте отсутствовали треть необходимых буквенных обозначений, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.

Странную купюру обнаружила при приеме выручки кассир филиала Беларусбанка — деньги в банк принесла продавец одного из сельских магазинов Дрибинского района.

Эксперты установили, что купюра на самом деле подлинная, а необходимые изображения и слова отсутствуют из-за производственного брака.