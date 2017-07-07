Создатели вируса «Петя» вышли на связь и требуют $250 тысяч за расшифровку данных 2 7.07.2017, 11:49

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Сообщение на сайте, доступном только в сети Tor, подписано личным ключом Petya.

Группа хакеров, ответственная за создание и распространение вируса Petya, поразившего десятки тысяч компьютеров, опубликовала заявление с требованием выплатить 100 биткоинов, эквивалент $250 тысяч.

В обмен группа обещает передать личный ключ шифрования, необходимый для восстановления информации с зараженных устройств, сообщает dev.by.

Сообщение на сайте, доступном только в сети Tor, подписано личным ключом Petya — это доказывает, что авторы поста действительно имеют отношение к зловредной программе. В сообщении также содержится ссылка на чат-комнату, в которой авторы вируса обсуждали предложение, но эта комната уже деактивирована.

Пока нет информации о том, принял ли кто-то предложение хакеров. Известно лишь, что биткоин-транзакций похожего объема пока не обнаружено. Авторы вируса вывели $10 тысяч, заработанные на выплатах от владельцев зараженных систем.

Вирус Petya начал распространение среди компьютеров под управлением Windows 27 июня. Более половины заражений произошло в Украине (около 75 процентов от общего числа), пострадало немало компьютеров в России и Польше. Атака затронула также Германию, Италию, Беларусь и ряд других стран. Вирус удалял некоторые загрузочные файлы зараженных систем, поэтому полное восстановление невозможно, однако с помощью ключа шифрования получится вернуть доступ к зашифрованным файлам.

Его распространение напрямую связано с брешью в безопасности украинской программы бухгалтерской отчетности M.E.Doc. Киберполиция Украины ведет уголовное расследование против ее создателей, которых подозревают в халатности.