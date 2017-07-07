Павел Северинец: На сессии ПА ОБСЕ выступает самозванец 3 7.07.2017, 12:07

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Павел Северинец

Политик требует прекратить диалог с Лукашенко и освободить политзаключенных.

Сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец прокомментировал пресс-службе БХД дискуссию вокруг резолюции по Беларуси ПА ОБСЕ на сессии в Минске.

«Во-первых, сама сессия ПА ОБСЕ в Минске, где выступает с речью самозваный «президент» и руководитель назначенного, а не избранного «парламента» - это позор для европейской демократии.

Во-вторых, отказ европейских парламентариев голосовать за резолюцию с требованием освободить белорусских политзаключенных - это фактический отказ от принципов и ценностей.

В Беларуси сейчас восемь политических заключенных, находящихся в заключении по сфабрикованным уголовным делам: Михаил Жемчужный, Дмитрий Полиенко, Алексей Милюков, Ирина Моцная, Илья Воловик, Тарас Аватаров, Дмитрий Теханович, Алесь Юркойць.

Мы призываем к солидарности с ними тех западных политиков, для которых свобода, демократия и белорусская независимость - не пустой звук», - отметил он.

«Мы требуем освобождения восьми политических заключенных и просим белорусов присоединяться к кампании солидарности», - заявил Павел Северинец.