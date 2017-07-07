Путин уволил ответственного за ядерное оружие генерала 2 7.07.2017, 12:14

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Уволенный генерал отказался назвать своего «преемника».

Президент РФ Владимир Путин уволил начальника 12-го главного управления Минобороны (ГУМО), генерал-лейтенанта Юрия Сыча, передает «Коммерсантъ».

По информации издания, Сыч сам написал рапорт с просьбой об увольнении, сославшись на проблемы со здоровьем. 5 июля Путин подписал соответствующий указ.

Генерал-лейтенант подтвердил изданию факт увольнения, но подчеркнул, что проработает еще несколько месяцев. Он, кроме того, отказался говорить о своем преемнике, так как тот вопрос «находится не в его компетенции».

Как отмечается, 12-й главк отвечает за хранение, обслуживание и подготовку ядерных боеприпасов. Став начальником этого отдела ГУМО в 2010 году, Сыч, как рассказали источники газеты в военном ведомстве, наладил «бесперебойную работу» управления, и при нем не было зафиксировано ни одного ЧП.

По словам собеседников издания, временно исполняющим обязанности начальника главка назначен заместитель генерала-лейтенанта генерал-майор Игорь Колесников.

Ранее 6 июля Путин уволил восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН.