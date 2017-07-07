Фотофакт: Если бы у Франциска Скорины был «Инстаграм» 1 7.07.2017, 12:33

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Какие фотографии белорусский первопечатник размещал бы в социальных сетях.

Франциск Скорина путешествовал не меньше, чем современный молодой человек. Уроженец Полоцка, он объехал половину Европы : от Венеции до Москвы. Оставил след в университетах Польши и Венецианской республики, при королевских дворах Дании и Чехии. В Познани он отсидел в тюрьме, а из Саксонии от него убегал Мартин Лютер. Мы подумали, что Скорина обязательно пользовался бы соцсетями. И вот как мог бы выглядеть его Инстаграм. Текст для статьи «Радыё Cвабода» подготовил Антон Трофимович, иллюстраци — Sheeborshee.

Сведений о дате рождения Скорины не сохранилось. Считается, что он родился между серединой 1580-х и серединой 1590-х. Его отец Лука Скорина имел в Полоцке собственную землю, был торговцем. Старший сын Иван и младший Франциск помогали ему в семейном бизнесе. А заработанные деньги Франциск мог использовать на учебу за рубежом и книгопечатание.

Историки склоняются к мысли, что Франциск Скорина должен был учиться в Вильно в начале 1500-х годов. Здесь он изучил латинский язык, необходимый для университетского образования. Перед поступлением в Краковский университет он мог учиться в школе при епископской кафедре.

Скорина получил универсальное образование в Кракове, где он учился с 1504 по 1506 год. На отделении свободных наук он изучал грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку. В 1504-1505 учебном году в Краков поступил 291 студент. Через два года только 60 из них получили ученую степень. В том числе Скорина. Вероятно, он продолжил учебу в Кракове, сдал магистерский экзамен и получил степень доктора.

В 1509 году великий князь литовский Сигизмунд I Старый отправил делегацию в датское королевство, чтобы заключить договор о дружбе. Предполагается, что в составе дипломатов мог быть и Франциск Скорина. А свою службу при дворе короля Дании уроженец Полоцка мог совмещать с учебой в университете Копенгагена. В то же время существует версия, что под «даций» (Datia) могла подразумеваться Трансильвания.

К концу XIX века Падуя входила в Венецианскую республика. От Венеции до Падуи - 40 км. Профессор Венецианского университета Ка Фоскары Александр Наумов рассказывал «Свабодзе», что, вероятно, Скорина посещал и Венецию. Здесь он мог встретить сербского первопечатника Божидара Вуковича. В начале XVI века в Венеции проходила культурная революция, работало более 700 типографий. Именно здесь Скорина мог вдохновиться на будущее дело жизни.

Осенью 1512 году Скорина получил допуск к экзаменам в университете Падуи. В течении двух дней он защитил свои научные тезисы. 9 ноября в епископском дворце его объявили доктором медицины. На изображении из пражских изданий Скорина обнаружен как раз в докторской мантии и берете, которые ему вручили в Падуе. А в самом университете в 1940-е годы появился портрет Франциска Скорины как одного из выдающихся выпускников.

Считается, что Скорина приехал в Прагу не позднее 1516 года. Он сам перевел на старобелорусский и издал 23 иллюстрированные книги Библии. Первую книгу Скорина напечатал в 1517 году. К каждой он написал предисловие, где рассказывал об истории ее создания и размышлял о содержании. Финансово ему помогали виленские меценаты Якуб Бабич и Богдан Онков. Общий объем всех пражских изданий - 1200 листов.

После трех лет активной типографской деятельности в Праге около 1520 года Скорина переезжает в Вильно. В доме виленского бургомистра Якуба Бабича, своего мецената, он основал первую в ВКЛ типографию. Там были выданы 23 части«Малой падарожнай кніжыцы» и «Апостол». Он служил секретарем у виленского епископа Яна, вел медицинскую практику. В это время он женился на Маргарите, вдове виленского советника Юрия Адверника.

В начале XVI века в университете саксонского города Виттенберге преподавал богослов Мартин Лютер. В исторических источниках сохранились сведения, как в 1525 году к Лютеру приехал «Франциск-поляк». Он поразил Лютера знаниями и манерами. Но потом немец вспомнил пророчество, что ему следует остерегаться поляка Франциска. И убежал из Виттенберга. Считается, что тем полякам мог быть как раз Скорина.

В исторических документах сохранились свидетельства об издателе «русских книг», который приезжал в Москву в конце 1520-х - начале 1530-х годов. Но его книги там сожгли, так как они были напечатаны в местах, «подданных римской церкви». Кроме Скорины, в то время никто не выдавал "русские книги». Предполагается, что в Москве Скорина собирался наладить книгопечатание для православных жителей Московии.

В эти времена многие европейские страны страдали от так называемой английской горячки. Докатилась она и до Пруссии. Считается, что Скорину в 1530 году пригласили в Кенигсберг именно как опытного врача. Точно известно, что герцог причислил Скорину в круг своих подданных. Однако по возвращению в ВКЛ Скорина тайно вывез из Кенигсберга печатника и медика, чем разъярила герцога.

Когда его старший брат Иван умер в Познани в 1529 году, Скорина поехал в Польшу за наследством. Суды длились несколько лет. А в 1532 году по иску кредиторов Скорину арестовали и поместили в Познанский острог. И хотя его племянник Роман расплатился за долги, Франциска освободили только после вмешательства короля Сигизмунда.

К 1530-х годов умерли все меценаты Скорины из Вильно. В пожаре 1530 году сгорел дом его жены Маргариты, а сама она умерла во время эпидемии в 1531 году. Мало что держало Скорину в Великом Княжестве, и он переехал на службу к королевскому двору Чехии. Франциск работал в новом ботаническом саду в Градчанах и прожил в Праге с 1530-х до конца жизни - до 1552 года.

При подготовке текста использовалась книга Алеся Суши «Франциск Скорина - человек мира» (Минск, 2016)