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Посольство США подтвердило факт гибели своего военного в Минске

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  • 7.07.2017, 12:32
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КЕЙЛИ ТАФЕЛ

Американский военнослужащий приехал в Минск 14 июня и погиб в первый же день пребывания в белорусской столице.

Пресс-служба посольства США в Беларуси подтвердила факт смерти в Минске американского гражданина – майора Национальной гвардии Кайла Тэфела.

«Мы выражаем искренние и глубочайшие соболезнования семье и друзьям. Посольство США в Минске готово предоставить всю необходимую консульскую помощь. Из уважения к семье в это трудное время посольство воздерживается от дальнейших комментариев», – говорится в сообщении пресс-службы.

Информация о гибели в Беларуси американского военного Кайла Тэфела появилась накануне.

Тело 36-летнего майора нашли на тротуаре у гостиницы «Юбилейная». Он сопровождал тетю, которая приехала в Беларусь для участия в международных соревнованиях по пауэрлифтингу в качестве тренера.

По словам родственников, трагедии предшествовала ссора со службой безопасности казино, которое расположено в отеле. Родственники в общении с журналистами предположили, что это могло быть убийство.


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