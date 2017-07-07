Дмитрий Бондаренко: Белорусы могут только позавидовать полякам 7.07.2017, 12:37

1,004

Дмитрий Бондаренко

Белорусская тема звучала во время визита Трампа в Варшаву.

«Польша - это сердце Европы, Польша - это душа Европы, поляки - пример для других народов» - такие слова звучали в публичной речи президента США Дональда Трампа в Варшаве, где проходил саммит «Инициативы трех морей»

Выступление Дональда Трампа в Варшаве уже можно считать историческим, заявил в интервью «Радыё Рацыя» координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

Политик подчеркивает, что еще ни один президент США не произносил такой блестящей речи в Польше, а польский народ еще никогда не получал столько похвал от руководителей чужих государств:

- Я могу только позавидовать полякам. Действительно, это огромный успех сегодняшнего правительства Польши, огромный успех польской дипломатии. Этот визит был в определенной степени неожиданным. До Трампа, кажется, все последние президенты Штатов были в Польше, но это выступление историческое. Можно сказать, что Трампу нужно заплатить за промоушен Польши, так как это было профессиональное выступление профессионального историка.

- Эксперты также говорили, что сложно вспомнить такое выступление, чтобы президент одной страны с такими эпитетами хвалил другой народ.

- Поэтому я и говорю, что это успех Польши, которому мы, белорусы, можем только позавидовать. Хотя, можно сказать, что последние саммиты и приезды американских президентов (в прошлом году здесь был Обама) все равно в большей степени связаны с Беларусью и с теми событиями, которые происходят в нашей стране.

- Трамп во время речи действительно уделил большое внимание истории. Во время своего обращения президент США обвинил Советскую армию в том, что она не помогла Варшавскому восстанию, а стояла на другом берегу Вислы, был ясный и четкий антисоветский акцент. Но во время избирательной кампании Трамп тяготел в сторону Москвы?

- Сейчас он также ничего такого антироссийского не сказал. Диссонансом в его речи было обращение к России - присоединиться к странам цивилизованного мира. А если говорить о Беларуси, то в общем, мне кажется, что страны Центральной Европы, в первую очередь Польша, страны Балтии, должны поставить памятник Лукашенко, потому что Лукашенко является отрицательным примером того, как не надо поступать...

- Вы говорите об отрицательном примере, а действительно, Беларусь была упомянута во время саммита «Трехморья» только один раз, и то, это прозвучало со слов президента Дуды, когда он сообщил Трампу о том, что в Беларуси будут российские учения «Запад-2017». О нашей стране ничего не было непосредственно сказано, хотя, казалось бы, родственники Трампа имеют белорусское, белорусско-еврейское происхождение.

- Думаю, что и Польша и страны Балтии должны быть благодарны Лукашенко, потому что благодаря ему эти страны вступили и в НАТО, и в Евросоюз. Все время они говорили: «Смотрите, здесь есть угроза, есть маньяк-диктатор, а он еще и российский сатрап».

Хоть дипломаты в последнее время говорят, что Лукашенко стал лучше, на самом деле, они опять же используют фактор Лукашенко, чтобы получить дивиденды, чтобы получить новые финансовые ресурсы, чтобы провести модернизацию армии и т.д.

Во время пресс-конференции Беларусь дважды упоминалась именно в контексте учений «Запад-2017». Мы знаем, что Даля Грибаускайте, президент Литвы, в своем выступлении на саммите стран «Трехморья» также жаловалась на то, что от Беларуси исходит угроза за счет ее пророссийских связей и особенно выделила атомную станцию. Может, это шутка, что Лукашенко является лоббистом этих стран, но на самом деле, наши соседи воспользовались этой ситуацией.

Однако сегодня существует реальная угроза, и военные стран НАТО это прекрасно понимают. Поэтому в Эстонии будут размещены самолеты F-35, дополнительные батальоны НАТО уже находятся в Польше и странах Балтии. Также сейчас заключено соглашение о поставках ракет «Патриот» для Польши, а во время учений «Запад-2017» комплексы «Патриот» могут быть размещены на территории стран Балтии. Поэтому я хочу сказать, что фактор Беларуси, фактор ошибочной и вредной для национальных интересов политики, которую проводит белорусский диктатор, этот фактор явственно прозвучал даже во время этого визита Трампа.

Напомним, что в четверг в польской столице прошел саммит «Инициативы трех морей», куда и был приглашен президент США Дональд Трамп. Помимо главы Белого Дома в форуме принимали участие руководители 10 стран Центральной и Восточной Европы, которые обсуждали будущее региона. Беларусь же, к сожалению, звучала на этом собрании только как страшилка.

Наша страна была упомянуто в рамках обсуждения российских учений «Запад-2017» и потенциальной опасности запуска Островецкой АЭC.