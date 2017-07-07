Власти дали «задний ход»: Белорусам возвращают деньги за «тунеядство» 8 7.07.2017, 12:52

Однако в администрации Лукашенко уже работают над новой версией декрета.

В Беларуси начали возвращать уплаченный гражданами так называемый тунеядский налог, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Светлана Шевченко на пресс-конференции в пятницу в Минске, передает interfax.by.

«9 марта состоялось совещание у президента. Четко были обозначены все основные направления работы по третьему декрету, расставлены приоритеты, и было обозначено, что возврат сбора будет осуществляться лицам, которые приступили к труду. Это и будет сделано, такое распоряжение на сегодня есть. Налоговые органы приступили к работе», - отметила Шевченко.

Она пояснила, что конкретных цифр по возврату сбора пока нет. Распоряжение только принято, и налоговые органы только начали эту работу.

Говоря о возможных изменениях декрета N3, замминистра сообщила, что его новая концепция уже направлена в администрацию Лукашенко.

«На сегодняшний день создана межведомственная рабочая группа при Совете министров. Группа работает над новой концепцией этого декрета. Такая концепция разработана и представлена на рассмотрение в администрацию президента», - сказала Шевченко.

Среди основных направлений, которые предполагает новая концепция декрета, замминистра отметила содействие занятости населения.

Декретом N3 «О предупреждении социального иждивенчества» установлена обязанность граждан Беларуси, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте).

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора.

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. По состоянию на 21 февраля, его оплатили порядка 54 тыс. граждан.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте по всей стране прошли марши «нетунеядцев».

9 марта Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором поручил приостановить взимание сбора с «тунеядцев» на год.

15 марта Конституционный суд Беларуси заявил, что декрет №3 не противоречит Конституции страны.

«Тунеядский» декрет был раскритикован рядом международных организаций.