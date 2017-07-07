Шуневичу нечего ответить подполковнику Вусику 2 7.07.2017, 13:00

Игорь Вусик

Фото: «Радыё Свабода»

Переписка главы кричевских милиционеров-бунтарей и министра МВД зашла в тупик.

Министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич прислал ответ на обращение бывшего начальника ООПП Кричевского РОВД подполковника милиции Игоря Вусика, и сообщил ему, что больше отвечать бывшему сотруднику МВД не будет, пишет 6tv.by.

И. Шуневич сообщил И. Вусику, что его обращения рассмотрены в МВД, и большинство приведенных им фактов нарушений в ходе рассмотрения подтверждения не нашли. Также министр написал бывшему сотруднику, что в ходе дополнительной проверки оснований для отмены решения об увольнении Игоря Вусика из органов внутренних дел не установлено.

По части возможного завладения денежными средствами подчиненных руководством Кричевского РОВД продолжается проверка управлением Следственного комитета по Могилевской области, окончательное решение по её результатам в настоящее время не принято.

Министр уведомил И. Вусика, что, в связи с тем, что его жалобы уже рассматривались и являются необоснованными, переписка с ним будет прекращена. “В случае поступления повторного обращения по этим же вопросам оно будет оставлено без рассмотрения по существу и без уведомления Вас об этом”, – написал И. Шуневич.

Сам И. Вусик отмечает, что он в некоторой степени удивлен ответом министра. Бывший подполковник милиции утверждает, что ни с ним лично, ни с его бывшими сослуживцами из отдела профилактики и охраны правопорядка Кричевского РОВД никто повторно даже не разговаривал по изложеным в обращениях фактам. Повторная проверка попосту не проводилась. Видимо, министру достаточно ранее сделанных выводов, говорит И. Вусик.

По словам бывшего сотрудника Кричевского РОВД, он пока не решил, каким образом будет реагировать на ответ министра внутренних дел.

Напомним, что подполковник Игорь Вусик был уволен из органов внутренних дел после написания группой милиционеров из возглавляемого им отдела ООПП Кричевского РОВД обращения о грубых нарушениях в Кричевском РОВД на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича. Кроме И. Вусика, из органов МВД по разным поводам были также уволены и два другие милиционеры-подписанты – майор милиции Юрий Дюбанов и лейтенант Андрей Шашков.