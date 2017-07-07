Борисовский правозащитник выиграл борьбу за свободу митингов 1 7.07.2017, 13:32

Борисовский райисполком сдался под напором юриста.

Несколько лет борисовский правозащитник дипломированный юрист Олег Мацкевич безуспешно добивался отмены неконституционных требований борисовской власти к организаторам массовых мероприятий.

Борьба с чиновниками была похожа на борьбу известного литературного героя с ветряными мельницами. Борисовский райисполком и поддержавший его Минский облисполком стойко держали оборону и стояли на своем, пишет ex-press.by.

И вдруг случилось небывалое. На официальном правовом портале pravo.by, где публикуются документы органов власти, появилось решение Борисовского райисполкома от 22 июня 2017 года № 1032 «О внесении изменений в решение Борисовского районного исполнительного комитета от 13 июля 2010 г. № 851. В частности, из документа были исключены 3 и 4 пункты.

Что это значит? Оценить ситуацию можно, ознакомившись с текстами пунктов, которые были исключены. Вот они:

«3. Определить, что оплата расходов, связанных с охраной общественного порядка, медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия, осуществляется организатором (организаторами) массовых мероприятий в соответствии с заключенными договорами с управлением внутренних дел райисполкома, учреждением здравоохранения «Борисовская центральная районная больница», Борисовским городским унитарным предприятием «Жилье» не позднее 10 дней после проведения массового мероприятия.

Копии указанных договоров представляются организатором (организаторами) массовых мероприятий в райисполком одновременно с заявлением о проведении массового мероприятия.

4. Договоры, указанные в пункте 3 настоящего решения, могут быть заключены с другими организациями, имеющими право оказывать данные виды услуг».

Иными словами, организаторам, заявившем о своем желании провести массовое мероприятие, не надо вместе с заявлением в райисполком предъявлять договора с милицией, медицинской службой и ЖКХ. Конечно, и теперь райисполком может отказать в проведении митинга или собрания, но ссылаться при этом на отсутствие договоров у заявителей с РУВД, ЦРБ и УП «Жилье», уже нельзя.

Что произошло? Как полагает Олег Мацкевич, помогла настойчивость и последовательность.

— Изначально и райисполком, и Минский облисполком утверждали, что ничего противозаконного в требованиях к организаторам о предоставлении договоров нет. Однако когда я, в конце концов, обратился в Совмин, борисовская вертикаль неожиданно внесла коррективы в документ, принятый семь лет назад.

Теперь Олег Мацкевич собирается доказать, что место, отведенное для проведения неофициальных массовых мероприятий в Борисове — глухая площадка за Западной трибуной городского стадиона — не соответствует критериям, которые предъявляются к местам проведения массовых мероприятий.