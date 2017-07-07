В Беларуси запустили Полоцкую ГЭС 7.07.2017, 13:38

Электростанцию на Западной Двине строила российская компания.

Полоцкая ГЭС, генподрядчиком строительства которой выступал российский "Технопромэкспорт", введена в эксплуатацию, сообщили в ГПО "Белэнерго" в пятницу, передает interfax.by.

"30 июня 2017 года завершено строительство Полоцкой гидроэлектростанции на Западной Двине. Реализация инвестиционного проекта "Строительство Полоцкой ГЭС на реке Западная Двина Витебской области" начата РУП "Витебскэнерго" в 2011 году. Генеральным подрядчиком строительства выступало российское ОАО "ВО "Технопромэкспорт", - говорится в сообщении.

Обслуживанием объекта в период строительства совместно со специалистами РУП "Витебскэнерго" занимались представители чешской компании Mavel, чье оборудование было установлено на ГЭС. Всего же на объекте были задействованы порядка десяти проектных, строительных и электротехнических организаций. Над инвестиционным проектом работали белорусские, российские, украинские, чешские и сербские специалисты.

По информации энергетиков, проект состоит из 3 частей и 15 пусковых комплексов. Основные объекты строительства – гидроузел, включающий пять гидроагрегатов чешской компании Mavel, схема выдачи мощности в энергосистему и водохранилище.

Полоцкая ГЭС представляет собой плотинно-русловую низконапорную гидроэлектростанцию. Установленная электрическая мощность станции составляет 21,66 МВт. Этого достаточно, чтобы покрыть потребление четырех районов области: Лепельского, Ушачского, Чашникского и Россонского. Планируется, что среднегодовая выработка составит 110 млн кВт/ч".

"Полоцкая ГЭС вместе с Витебской станут самыми мощными ГЭС в стране. Использование энергии воды в таком масштабе – это новое направление для Беларуси, и как показывает опыт многих стран мира – правильное", - подчеркнули в "Белэнерго".

Там отметили, что отличительная черта бассейна Западной Двины возле города Полоцка в том, что структура берегов позволяет создать запас воды без подтопления значительных территорий. Во время строительства Полоцкой ГЭС под снос попало всего 6 вспомогательных построек в прилегающих населенных пунктах.

Строительство судоходного шлюза данным проектом не предусмотрено, его возведение будет проводиться отдельно, когда станция уже будет работать. Но предусмотрены мероприятия для пропуска рыбы через сооружения гидроузла, для этого разработана специальная схема, согласованная министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Длина водохранилища 83 км. На этом участке проведены масштабные работы: реконструкция мостов и переходов, укрепление берегов, расчистка от древесно-кустарниковой растительности, ликвидация заболоченных мест.

По расчетам, экономия топлива составит порядка 35 тысяч тонн условного топлива в год, подытожили в "Белэнерго".