Доллар и евро продолжили «топить» белорусский рубль на последних торгах недели 7.07.2017, 13:43

На валютных торгах 7 июля американская валюта и евро снова подорожали.

Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0156 рубля (0,7%) и составил 2,2532 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0017 рубля (0,09%) и составил 1,9731 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0039 рубля (0,12%) и составил 3,2706 белорусского рубля за 100 российских.