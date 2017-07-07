Стало известно, сколько стоили новые мотоциклы BMW для Минской ГАИ 18 7.07.2017, 13:56

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Фото: sb.by

«Железные лошадки» обошлись налогоплательщикам в круглую сумму.

ГАИ Минска потратит $500 тысяч на создание нового мотоциклетного подразделения. Оно будет обеспечивать охрану порядка на городских улицах, сообщает сайт Мингорисполкома со ссылкой на начальника столичного ГАИ Вадима Гаркуна.

По его словам, сейчас в распоряжении городской ГАИ три служебных мотоцикла. Еще несколько мотоциклов есть в районных отделах Минска. «В ближайшее время для нужд столичной Госавтоинспекции будут приобретены мотоциклы марки BMW. С помощью этой техники нашим сотрудникам будет легче задерживать тех мотоциклистов, которые грубо и цинично игнорируют требования безопасности в городе при эксплуатации этого скоростного транспорта», — отмечает Вадим Гаркун.

Как стало известно «Еврорадио», минская ГАИ собирается закупить для нового подразделения 28 немецких мотоциклов. Договор об этом заключен еще 29 мая 2017 года, поставщиком выступит ООО «Белатра». Общая сумма закупки составляет 960 988 рублей. По курсу на 29 мая это более $500 тысяч, а именно $516 715.

Отдельной строкой в тендере прописана спецодежда для патрульных мотоциклистов. На 28 дождевиков МВД потратит 12 152 рублей (более $6 тысяч). Их МВД также купит у ООО «Белатра».