Синоптики рассказали о погоде в выходные 7.07.2017, 14:03

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Первая неделя июля выдалась прохладной, в целом за неделю температурный фон оказался на 2-3°С ниже климатической нормы.

В предстоящие выходные сохранится прохладная неустойчивая погода, и лишь в начале следующей недели потеплеет. Об этом tut.by рассказали в службе метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды.

8 июля, в субботу, на большей части территории Беларуси при повышенном фоне атмосферного давления будет преимущественно без осадков, лишь по Брестской области, а днем и в отдельных районах Витебской области, где скажется влияние атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха минимальная ночью составит +5...11°С, максимальная днем +18...24°С.

В Минске в субботу без существенных осадков. Температура минимальная ночью +8...10°С, максимальная днем +19...21°С, атмосферное давление будет слабо падать.

В воскресенье, 9 июля, через территорию Беларуси будет смещаться фронтальный раздел, который обусловит ночью преимущественно по юго-западной половине, а утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +7...14°С, максимальная днем +17...23°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +25°С.

В Минске в воскресенье кратковременный дождь. Температура воздуха минимальная ночью +10...12°С, максимальная днем около +19°С.

10 июля, в понедельник, с ростом атмосферного давления погода улучшится, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку страны еще пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами по Беларуси возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +5...11°С, максимальная днем +20...26°С, по юго-западу она повысится до +28°С.

11 июля, во вторник, под влиянием фронтального раздела, смещающегося с Западной Европы, ночью по юго-западу, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью +11...18°С, максимальная днем +20...27°С, по югу воздух прогреется до +29°С.