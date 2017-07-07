Внешний долг Беларуси в шесть раз больше золотовалютных резервов 7.07.2017, 14:13

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Статистические показатели остаются неутешительными.

Международные резервные активы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ на 1 июля 2017 года, по предварительным данным, составили в эквиваленте 6,561 миллиарда долларов США, пишет the-village.me.

В то же время правительством и Национальным банком в июне 2017 года исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 343 миллионов долларов США. Сдерживающее влияние на динамику золотовалютных резервов также оказало снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов.

В то же время объем валового внешнего долга страны по состоянию на 1 апреля составил 37,111 миллиарда долларов США, или в 5,65 раза больше всех ЗРВ страны.