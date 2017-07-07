Алексей Навальный вышел на свободу

Алексей Навальный вышел на свободу2
- 7.07.2017, 14:19
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Политик появился не там, где его ожидали журналисты и оппоненты.
Российского политика Алексея Навального выпустили на свободу после 25 суток административного ареста, сообщила в твиттере пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Навального вывезли в ОВД ЦАО и отпустили уже там. Журналисты ожидали его по другому адресу: Симферопольский бульвар, 2.
Журналист AFP Андрей Бородулин сообщил что у выхода из спецприемника Навального ожидали активисты движения НОД и SERB с зеленкой, в том числе Александр Петрунько, которого подозревают в нападении на оппозиционера в апреле.
Навального @navalny снова выпустили не там, где его ждали десятки журналистов, а также метатели зелёнки pic.twitter.com/LPne4OR8xm— Andrey Borodulin (@_Borodulin) 7 июля 2017 г.
Навального @navalny встречает НОД/СЕРБ в зелёных перчатках. С ними знаменитый мочеплескатель pic.twitter.com/hQCBhQzq83— Andrey Borodulin (@_Borodulin) 7 июля 2017 г.
Напомним, Навальному брызнули зеленкой в глаза 27 апреля у входа в офис Фонда борьбы с коррупцией. Врачи диагностировали химический ожог правого глаза.