Алексей Навальный вышел на свободу 2 7.07.2017, 14:19

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Алексей Навальный

Политик появился не там, где его ожидали журналисты и оппоненты.

Российского политика Алексея Навального выпустили на свободу после 25 суток административного ареста, сообщила в твиттере пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Навального вывезли в ОВД ЦАО и отпустили уже там. Журналисты ожидали его по другому адресу: Симферопольский бульвар, 2.

Журналист AFP Андрей Бородулин сообщил что у выхода из спецприемника Навального ожидали активисты движения НОД и SERB с зеленкой, в том числе Александр Петрунько, которого подозревают в нападении на оппозиционера в апреле.

Напомним, Навальному брызнули зеленкой в глаза 27 апреля у входа в офис Фонда борьбы с коррупцией. Врачи диагностировали химический ожог правого глаза.