12 пляжных хитростей, которые сделают ваше лето незабываемым 7.07.2017, 14:27

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Фото: AP

Когда мы говорим про лето, сразу вспоминаем горячий песок, холодную морскую воду и бронзовый загар.

Но даже на пляже нас могут поджидать неприятные ситуации, которые испортят весь долгожданный отдых.

Сайт AdMe.ru рассказал про 12 трюков, чтобы сделать пребывание на пляже приятным, безопасным и полезным.

Чтобы песок не прилипал к ногам

Из-за прилипшего к ногам песка после пляжа сложно надеть какую-либо обувь. Чтобы избавиться от песчинок, используйте детский тальк.

Что делать. Насыпьте детский тальк в ткань и плотно завяжите. Когда будете готовы отправиться домой, возьмите получившийся мешочек и потрите им ноги. В отличие от простого отряхивания тальк впитает всю влагу, и даже мелкие крупинки песка отпадут сами собой. Ноги станут чистыми и гладкими.

Не потерять ключи от машины

Чтобы не брать ключи с собой и случайно не утопить их в море, можно спрятать их за колесом машины.

Что делать. Возьмите веточку, просуньте в кольцо ключей и завяжите. Зацепите веточку за покрышку автомобиля и свесьте с обратной стороны. Или просто положите их сзади под колесо.

Защитить ценные вещи

При купании часто некуда деть ценные вещи, а оставлять их без присмотра не хочется.

Что делать. Просто положите ваши ключи, телефон или деньги в памперс, прокладку или заверните в нижнее белье. Для любого воришки такие предметы будут крайне непривлекательны, к ним не будут даже прикасаться, а ваши вещи будут в безопасности.

Избавиться от головной боли

При нырянии из-за резкого перепада давления может заболеть голова, но есть способ это предотвратить.

Что делать. Перед тем как погрузиться в воду, зажмите нос, рот и создайте давление воздухом на 5–10 сек. Затем глубоко вдохните и повторите еще 2 раза. Организм привыкнет, и голова не будет болеть.

Защитить телефон от влаги

Что делать. Чтобы защитить телефон от песка и влаги, положите его в запечатываемый пакет (Ziplock) и при помощи трубочки удалите оттуда весь воздух. У вас получится отличная водонепроницаемая оболочка, которую можно сделать за несколько секунд.

Если заложило уши

Если после купания вы удалили всю воду из ушей, но они все равно заложены, значит, необходимо восстановить естественное давление во внутреннем ухе. Сделать это очень легко.

Что делать. Возьмите обычный резиновый шарик, зажмите ноздри и начинайте его надувать. Во время этого процесса вы услышите слабый щелчок, который означает, что давление восстановлено, а ваши уши мигом «разложит».

Быстрый освежающий напиток

Что делать. Перед походом на пляж заполните бутылку на 1/3 водой и положите в морозилку. Когда после долгого нахождения на солнце вы захотите пить, налейте в бутылку любой напиток, чтобы быстро его остудить и освежиться.

Лежак с защитой от песка

Что делать. Чтобы во время ветра песок не попадал на обувь, одежду и сумки, используйте вместо лежака постельное белье с резинкой. У вас получится что-то вроде бассейна без воды, в котором удобно лежать и хранить вещи.

Холодные сланцы

Что делать. Чтобы не обжечь ноги сланцами, которые нагрелись за часы, проведенные на пляже, просто переверните их, когда не носите.

Чтобы песок не прилипал

Что делать. Ставьте бутылку с напитком в бумажный стаканчик, чтобы к ней не прилипал песок.

Защитить телефон от воды и песка

Что делать. Еще один хороший способ защитить телефон от воды и песка — обернуть его в пищевую пленку. В таком виде его можно погружать даже под воду. Правда, из-за низкой температуры тачпад работать не будет.

Замороженное алоэ поможет от ожогов

Сок алоэ содержит вещества для заживления ран, снимает опухоль и удерживает влагу. Это отличное средство, чтобы справиться с солнечным ожогом.

Что делать. Купите натуральный гель с алоэ или соберите сок из растения и заморозьте в формочке для льда. Таким кусочком льда можно протереть лицо, руки или спину при ожоге. Это поможет уменьшить боль, зуд и быстро восстановит кожу.