Эдуард Ханок: До осени я должен подготовиться, и буду подавать в суд 21 7.07.2017, 14:32

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Эдуард Ханок

Фото: ctv.by

Композитор рассказал подробности своего противостояния с Ядвигой Поплавской и Анатолием Ярмоленко.

Композитор Эдуард Ханок все же решил подать в суд на Ядвигу Поплавскую и Анатолия Ярмоленко. Конфликт между известными музыкантами начался в апреле 2017 года. Композитор запретил звездам белорусской эстрады исполнять пять своих песен: "Малиновка", "Я у бабушки живу", "Завіруха", "Счастливый случай" и "Вы шумiце, бярозы". Свою позицию он объяснил неуважением к его личности и нарушениями авторских прав. А последней каплей стал концерт памяти Александра Тихоновича, где песни авторства Эдурда Ханка называли "Сашиными", не обращая внимания на то, что настоящий автор находился в этот момент в зале. Сейчас добавилось и недовольство тем, что Поплавская и Ярмоленко говорят о композиторе в прессе. Подробнее о конфликте и его возможном развитии Эдуард Ханок рассказал "Еврорадио":

- В начале мая вы заявили, что отказываетесь от намерений подавать в суд...

- У меня никогда даже мысли не было не подавать в суд. Говорил я о том, что не буду подавать, чтобы люди прекратили истерики. Это была моя стратегия и тактика. Я хотел, чтобы Поплавская прекратила истерику, пытался договориться с Ярмоленко. Ярмоленко я предлагал заключить договор на выплату 2,5 тысячи долларов, которые пойдут на строительство памятника воинам-десантникам в Колодищах. Судя по всему, он не желает их выплачивать. Не хочет, и не надо. Значит, придется их забирать иным образом. Я боец, борюсь до победы. Просто нужно время, чтобы подготовиться, изучить законы, и буду подавать в суд.

- Причины остаются прежними ― нарушение авторских прав, да?

- Да! Это грубейшее нарушение авторских прав. Вот, Ярмоленко сейчас говорит: "Если он хочет, то я буду его объявлять". Он вообще не имеет никакого права такое говорить. Он по закону обязан это делать на всех концертах. Ведь, извините меня, одно дело, когда это тэлевизионный концерт, где все очень плотно по времени, там может быть вариант без объявления. Но, если вы регулярно проводите концерты, которые потом зрители выкладывают в интернет на своих страницах, то получается, что там они нигде не объявляют.

Есть же правила, есть же право авторства. Песня не может быть без автора. Например, объявляют же: Вольфганг Амадей Моцарт "Турецкий марш", хотя все и так знают, чье это произведение.

А есть и другая статья, которую я сейчас изучаю: "присваивание авторства". Когда хоронили Александра Тихоновича, ни одна газета не написала, что я автор этих популярных песен. Когда все пишут, что это Сашины песни, когда все говорят, что это Сашины песни, когда Ярмоленко, выступая с Тото Кутуньо, говорит: "Спасибо Тото Кутуньо за то, что взял нашу песню"... это воровство. Поэтому я и говорю, что есть даже уголовная статья "присваивание авторства". Поэтому пока я еще не готов, но до осени достаточно времени, чтобы изучить законы.

- Но ведь в советские времена эти песни пели бесплатно и проблем не было

- В советское время мы получали квартиры бесплатно. Но сегодня, по новым законам, это уже собственность государства, и мы эти же квартиры должны приватизировать, заплатить деньги. Если не приватизируем, то будем арендовать эти квартиры у государства. Так и с песнями. Если в советские времена песни пели бесплатно, то сегодня они собственность автора, и он имеет право требовать за них любую сумму, хоть миллион долларов. Потому что они должны были заключить договор с автором, хотя бы в 2011 году, когда вышел основной указ об авторских правах.

Именно поэтому у меня есть договор с Витасом на песню "Потолок", у меня есть договор с Мариной Девятовой... Почему они заключили со мной договоры? Причем, на старые песни, которые пелись еще в СССР. Потому что сегодня эти песни ― моя собственность и, если вы исполняете их без моего разрешения, то я имею право выставить так называемый срок исковой давности. А тем более, если вы даже не объявляете автора! Это уже значит, что вы просто присваиваете песню себе.

- В качестве аргументов защиты говорят о том, что аранжировки к вашим песням делали сами исполнители...

- Понимаете, есть законы, а все остальное демагогия. Аранжировка здесь ни при чем. Пусть почитают законы. Аранжировка делается артистом для того, чтобы он имел успех у зрителя, это прежде всего важно ему. Аранжировка не является обязанностью композитора. Например, сейчас у меня есть договор с продюсерским центром "Спамаш" на исполнение песни "Остывший пляж" Аленой Ланской. И в договоре прописаны все нюансы. Там написано, что я должен предоставить два экземпляра клавира, то есть песня приобретается по клавиру, по нотам. Все остальное называется технической работой, которая не дает права на соавторство, о чем также четко написано в законе об авторском праве. То есть вы даете идею, мотив. Я знаю много композиторов в Беларуси, которые пишут правильные песни, но они никогда не запоются. Потому что основное дело ― сочинить идею, фишку. Шаинский берет семь нот и делает песни, которые поет вся страна, а другой берет те же семь нот, пишет и никто ничего не поет. Поэтому платят не за аранжировку, а за талант придумать вот эту фишку.

- Но ведь теперь вы запретили им исполнять ваши песни...

- Песни я запретил исполнять, они закрыты, но они все равно могут нарушать эти правила. Поэтому главная цель иска в суд в отношении Поплавской ― не финансовая, а чтобы в судебном порядке ей запретили исполнять эти песни.

- А как же быть с автором текста?

- Я бы нарушил желание автора текста, если бы у нас с ним был коллективный договор. Если нет, то в законе прописано, что каждый из нас имеет право запретить или разрешить, это наше авторское право. Поэтому артисты должны сами искать возможности с нами договариваться. Не я должен отслеживать, а они сами должны это делать.

- Помимо нарушения авторских прав, иск за оскорбление все же будет, или нет?

- Естественно. Это идет первым номером. Особенно в отношении Поплавской. Если вы не знаете законов, но, пользуясь своей популярностью, дезориентируете народ, то это преступление. Она говорит, что я вымогал у нее 25 тысяч долларов. Но я по закону имею право. И не только 25 тысяч, но и 150. Потому что эта песня ― моя собственность. Так же, как и машина. Если я вам дал покататься, и вы десять лет на ней ездили, то это не значит, что эта машина стала вашей. В любой момент я могу сказать: возвращайте или выкупайте эту машину. Другое дело, будете ли вы ее у меня покупать. А они думают, что будут обращаться к народу, и народ решит. Но народ ничего не решит, потому что это собственность.