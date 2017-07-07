За что БСБ Банк лишили существенной части полномочий 7.07.2017, 14:49

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Хроники «банковской войны» в Беларуси.

На минувшей неделе Нацбанк официально уведомил БСБ Банк о частичном отзыве лицензии на обслуживание физлиц. Данное событие вызвало большой общественный резонанс. Однако до сих пор ни регулятор, ни сам банк не назвали истинные причины такого решения, но оба подтверждают — претензии могут быть урегулированы. Tut.by попытался восполнить пробелы в нашумевшей истории.

«Деревня гипермаркетов»

Первые разногласия между Нацбанком и БСБ Банком возникли как минимум 2 года назад. Дело в том, что с 2010 года белорусско-швейцарский банк был участником в трехстороннем инвестиционном договоре между Республикой Беларусь, швейцарской компанией Swiss Investment Century SA и банком по строительству многофункционального торгового комплекса «Деревня гипермаркетов» в районе деревни Сеница-Копиевичи Минского района. Согласно действующему законодательству инвестиционная деятельность не относится к банковской, поэтому БСБ Банку было велено выйти из указанного инвестдоговора.

Процедура выхода оказалась мучительной и долгой. В результате со стороны Нацбанка были введены ограничения на осуществление банковских операций по привлечению денежных средств физлиц на счета и во вклады (депозиты) в виде непревышения 230 млрд неденоминированных рублей. Сумма капитальных вложений по данному инвестпроекту по состоянию на 31 декабря 2015 года составляла почти 68,9 млрд неденоминированных рублей.

В итоге законсервированный объект за МКАД был передан «Белсвиссинвесту», а банк в конце 2016 года все-таки вышел из инвестдоговора. Регулятор отозвал свои претензии. Однако БСБ Банк де-факто свое присутствие в «деревне гипермаркетов» сохранил.

В отчетности за 2016 год отражен вклад банка в строительство торгового комплекса в размере 4,9 млн рублей «новыми». Эти ресурсы необходимы «для строительства помещения площадью 1000 кв. м для занятия банковской деятельностью».

Впрочем, почти 5 млн рублей — это балансовая стоимость. Руководство банка пришло к выводу, что согласно нормам МСФО, по данному объекту имеются признаки обесценения. На основании проведенного теста определено, что «возмещаемая стоимость объекта составляет 1,275 млн рублей».

«Банк планировал закончить строительство ["деревни гипермаркетов"] еще в 2013 году, но реально приступил к стройке спустя год. Потом случился кризис, рынок просел, много арендаторов не удалось привлечь. В итоге строительство было заморожено.

Белорусско-швейцарские собственники

Чтобы перейти ко второму конфликтному моменту между регулятором и банком, отраженному в финансовой отчетности за 2016 год, следует обратить внимание на структуру собственности и акционеров кредитной организации. По информации TUT.BY, это один из ключевых и загадочных моментов в истории БСБ Банка.

Согласно все той же открытой отчетности, акционерами ЗАО «БСБ Банк» являются три компании, зарегистрированные в Швейцарии — Alpin Professional Investment (85,09%), Swiss Investment Century (4,62%) и Profinvest Professional and Financial Investment (5,34%). В минувшем году ЗАО «БСБ Банк» выкупило 4,95% собственных акций у Swiss Investment Century на общую сумму 3,222 млн рублей.

Конечным бенефициарным собственником банка в документах называется гражданин Швейцарии Лоренцо Томмазини. Однако несколько участников рынка называют члена совета директоров банка Вячеслава Лойко (№ 62 в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов по версии «Ежедневника») еще более влиятельной персоной в банке. Помимо него также называется Андрей Парфенчик (ИП «Альпийские инвестиции»), который в 2008 году, по версии «Ежедневника», входил в число 25 крупнейших девелоперов Минска. Известно, что компании «Альпийские инвестиции» принадлежит часть торгового центра «Паркинг» в районе Комаровского рынка. Компания специализируется на сдаче в аренду недвижимого имущества и розничной торговле. К компаниям под общим контролем БСБ Банк относит ИП «Альпийские инвестиции», говорится в отчетности за 2015 год. «Альпийские инвестиции» отвечали за технадзор в «деревне гипермаркетов», следует из паспорта объекта.

Кто бы ни был конечным владельцем банка, но до декабря 2016 года он в любом случае не мог получить дивидендов, ограничение на выплату которых наложил Нацбанк. 10 января этого года на собрании акционеров БСБ Банка было принято решение «о выплате дивидендов по простым акциям по итогам 9 месяцев 2016 года в сумме 4,897 млн рублей за счет чистой прибыли на основании данных промежуточной бухгалтерской отчетности».

К месту будет напомнить про швейцарские «корни» БСБ Банка, которые в прошлом добавили головной боли кредитной организации. В конце 2003 года Объединенный белорусско-швейцарский банк «УБС Банк» стал BelSwissBank. До этого «Объединенный белорусско-швейцарский банк» по требованию швейцарского банка UBS AG объявил о прекращении использования аббревиатуры своего названия UBSB. Спустя 10 лет «БелСвиссБанк» был переименован в БСБ Банк. К такому шагу банк подтолкнули власти Швейцарии, которые запрещают использование слово Swiss и его производные резидентам Беларуси.

«Самый большой обменный пункт»

БСБ Банк существует в Беларуси с 2002 года. Из 25 банков страны он занимает 17-е место по размеру активов (доля активов банка в банковской системе составляет 0,4%). Нормативный капитал банка на 1 июня 2017 г. составил 56,6 млн рублей. Чистая прибыль за 2016 год — 4,386 млн рублей. Однако, по словам участников рынка, БСБ Банк — «это не классический банк, который привлекает депозиты и выдает кредиты». «Они почти не выдают кредиты. У них другой конек — расчетные операции» , — говорят собеседники. Они удостоили банк разных эпитетов, наиболее лояльный из которых — «самый большой обменный пункт». Кредиты клиентам у БСБ Банка за 2016 год составили скромные 2,9 млн рублей.

По состоянию на конец 2016 года банк имел задолженность по субординированным займам, привлеченным от материнской компании Alpin Professional Investment в период с 2007 по 2010 годы, на сумму 9,4 млн рублей. На 31 декабря 2015 года у БСБ Банка было заключено 6 форвардных контрактов с Alpin Professional Investment, «чистая справедливая стоимость которых составляла 359 тыс. рублей». В 2016 году с этой швейцарской структурой был заключен еще один форвардный договор (продаваемая валюта 12,5 млн датских крон, покупаемая валюта — 3,722 млн белорусских рублей). Однако вскоре данные форвардные соглашения были расторгнуты по предписанию Нацбанка. В связи с досрочным расторжением договоров Alpin Professional Investment подала иск в суд о возмещении потерь на сумму 323 тыс. рублей, под которые были сформированы резервы. В январе 2017 года суд удовлетворил иск. Alpin Professional Investment не имеет претензий к БСБ банку, говорится в отчетности.

Риск дальнейшего оттока средств или скорое возвращение полномочий?

26 июня руководству БСБ Банка было вручено официальное уведомление о решении правления Нацбанка о частичном отзыве лицензии на обслуживание физлиц. За прошедшие 10 дней клиенты забрали 52 млн рублей. На счетах физлиц в БСБ Банке оставалось около 3 млн рублей. В настоящее время для получения денег, в соответствии с законодательством, клиентам нужно обращаться в Банк Москва-Минск.

«У БСБ Банка достаточно средств для полного исполнения своих обязательств перед клиентами. Только в кассах банка находится денег более чем на 20 млн рублей, а общая сумма ликвидных активов превышает 100 млн рублей», — заявил и. о. председателя правления банка Виталий Рябцев.

В заключении аудиторской компании EY, датированном 30 июня 2017 года, говорится, что «существует риск дальнейшего оттока средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с невозможностью осуществления банком сопутствующих операций с физлицами, а также сокращения соответствующих доходов». «Отзыв лицензии и данные обстоятельства свидетельствуют о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка продолжать непрерывно свою деятельность», — говорится в заключении.

Впрочем, у руководства банка нет опасений, что БСБ Банк может прекратить работу «в обозримом будущем». Это обосновывается текущим запасом ликвидности банка, который позволяет своевременно выполнять все обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами. На конец 2016 года высоколиквидные активы (денежные средства в кассе, средства на корсчетах в иных банках, Нацбанке, ценные бумаги правительства и Нацбанка) поддерживались банком на уровне более 50% всех активов банка. Помимо этого за 2016 год совокупная сумма доходов по операциям с платежными карточками составляла около 20% от всех доходов банка. Но в связи с тем, что снижение доходов сопровождается снижением затрат на обслуживание карточек, то отзыв лицензии, по мнению руководства банка, «не приведет к убыточной деятельности, как в текущем, так и последующих годах». В надежде сохранить клиентскую базу и предотвратить отток средств клиентов БСБ Банк заключил соглашение о партнерстве с БНБ-Банком.

Зампред правления Нацбанка Сергей Калечиц сказал TUT.BY, что БСБ Банк «знает все свои недостатки, все проблемы, которые обсуждались правлением по результатам проверки банка». «Все недостатки в принципе исправляемы — если есть желание их исправлять. В первую очередь, собственники должны иметь соответствующие намерения и должен быть менеджмент, который будет все это реализовывать — осознанно и принципиально», — сказал Калечиц, но отказался от других комментариев.

БСБ Банк уже около года работает без председателя правления банка, когда этот пост официально покинул Виталий Казбанов. «Он не прошел комиссию регулятора. Поэтому есть и.о., но преда нет», — рассказал информированный источник. В конце минувшего года на турнире Baby Cup BSB Bank Казбанов был официальным представителем банка. В настоящее время исполняющим обязанности председателя правления банка является Виталий Рябцев.

— Мы внимательно изучили претензии, которые были представлены со стороны Национального банка и, безусловно, намерены их все устранить, — сказал TUT.BY Рябцев. — Причем — в существенно более короткие сроки, чем были установлены для нас регулятором. После устранения претензий мы будем пробовать ходатайствовать перед Нацбанком о возврате лицензии по работе с физическими лицами.