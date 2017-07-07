В Минске появилась «полка» с бесплатными продуктами 5 7.07.2017, 15:08

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На «Полке добра» любой желающий может оставить продукты, чтобы поддержать нуждающихся.

Находится «благотворительный продуктовый» в универсаме «Златогорский», пишет citydog.by.

В универсам могут приходить нуждающиеся и забирать оставленные продукты. Можно найти крупы, макароны, чай, хлеб, консервированные продукты. Есть книги.

– У нас тут по-разному бывает. Вчера вот лежали зефир, вафли, шоколад. Молочные продукты и хлеб портятся – их не разбирают, – рассказали в магазине. – Приходят за бесплатными продуктами самые разные люди. Бывает, зайдет человек, совсем непристойного вида, хапнет все, что на полке есть и уйдет. С такими не знаешь, что и делать. Иногда заходят бабушки, вчера одной большую ссобойку собрали. По-хорошему, нужно, чтоб за это социальные работники отвечали, чтобы продукты действительно нуждающимся попадали.