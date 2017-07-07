Олег Волчек о суде: Не собираюсь ничего платить 6 7.07.2017, 15:12

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Известный правозащитник бросил вызов белорусской «судебной» машине.

Belaruspartisan.org поинтересовался самочувствием правозащитника, а также уточнил, есть ли у него деньги, чтобы заплатить довольно солидный штраф.

- Олег, расскажите, как ваше здоровье?

- В принципе, неплохо. Врач подробно рассказал мне, что так бывает – организм может реагировать на какой-то большой стресс гипертоническим кризом. Так, видимо, случилось и у меня.

Обычно у меня пониженное давление, я веду здоровый образ жизни, вредных привычек у меня нет, алкоголем не злоупотребляю, не курю. Я знаю, как быть в тонусе – нужны витамины, зарядка, свежий воздух.

- Деньги у вас есть, чтобы заплатить штраф?

- А я не собираюсь ничего платить. Буду обжаловать решение суда и настаивать на прекращении дела. Потому что суд, который состоялся, - это полное безобразие! Я как правозащитник присутствовал на сотнях административных судов, но такого беспредела не видел.

- А что именно вас так возмутило?

- В-первых, судья сразу стал допускать грубые ошибки, касающиеся ведения процесса. Мы делали замечания. Например, судья решил удалиться в совещательную комнату, чтобы решить, допускать ли к делу моих свидетелей. Но когда рассматриваются дела об административных правонарушениях, не может быть никакой совещательной комнаты! Я даже попросил его показать, где находится эта совещательная комната, ведь из зала он сразу выходит в коридор, может, с кем-то общаться. Поэтому я сразу заявил о недоверии такому суду.

Ну и другие моменты были. Когда стали давать показания милиционеры, было много нестыковок. Я уличил их во лжи. Они просто подставляли меня под арест! Один из них видел меня в шортах, другой – в штанах, третий – в костюме и галстуке. Это как понимать?

- А одному из милиционеров приглянулись ваши ямочки… Описывая вас, он говорил: "Ну такой, с ямочками…"

- Я, кстати, уточнил, где он эти ямочки видел, в каком месте. Ничего не смог ответить! Ну как такое может быть? Как верить показаниям этих людей? Были ли вообще эти сотрудники милиции на той акции?

- Олег, акция, за которую вас пытаются привлечь к ответственности, была очень давно – это был, кажется, самый первый Марш рассерженных белорусов…

- Да, уже два суда было. Один состоялся без меня. Второй снова без меня – меня заочно арестовали. И этот – третий, мне тоже заочно вынесли решение. Адвокат просил приостановить процесс – все-таки человек в больнице, гипертонический криз, мало ли что! Никакие доводы не работают! Я судью прошу: вызовите "скорую", мне плохо, а в ответ слышу: расскажите о своих болезнях. А смысл рассказывать? Разве мне это поможет?

- Было вынесено постановление о вашем аресте. Как вам удалось избежать отсидки?

- Я сразу обжаловал решение суда. Потому что не понял, за что мне влепили 13 суток ареста.

Я акцент сейчас делаю даже не на своем процессе. Дело в том, что по такому сценарию проходят практически все административные процессы! А их около трех миллионов в год! И половина из них, если не больше, заканчиваются штрафами, причем немаленькими. Потому что деньги в бюджет нужны. Хорошо, я могу обжаловать решения суда, у меня есть юридическое образование, я могу профессионально вести настоящую войну с обнаглевшими судьями. А что делать тем, у кого нет образования, нет денег на защитника?

На моем суде был спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харашти, видел, как все происходит. Я думаю, ему будет о чем рассказать своим коллегам и всему миру...

Хочу сказать спасибо всем, кто меня в эти дни поддерживал. Сам удивился: даже на улице незнакомые люди подходили, говорили хорошие слова. Говорили, что читали в интернете, возмущены. Сегодня телевидение уже бессильно – информации официальных каналов мало кто не верит. А интернет, соцсети – это сила!.