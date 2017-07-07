Семь актеров и певцов, которые сыграли Янку Купалу в кино, на сцене и в музейной голограмме 7.07.2017, 15:29

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Янка Купала

135 лет назад родился известный белорусский классик Янка Купала.

Владимир Мулявин

В опере-притче «Песня пра Долю» (1976) ансамбля «Песняры» образ Купалы связывал эпизоды на сцене. Речь о портретном сходстве не шла, но Мулявину-Купале, вспоминают зрители тех лет, верили безоговорочно.

Когда оркестр имени Жиновича восстановил «Песню пра Долю» на сцене филармонии в 2012-м, роль Купалы поручили Петру Елфимову. Он внес в образ характерные для своей манеры рок-надрыв и драйв.

Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Александр Подобед

Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Актер Купаловского театра Александр Подобед точь-в-точь напоминает поэта. На это сделали ставку в спектакле «Сны аб Беларусi» 10 лет назад. Постановка продержалась в репертуаре недолго. Но образ Подобеда-Купалы жив: актер «сыграл» Ивана Доминиковича в голограмме для его Литературного музея.

Михаил Зуй

Фото: архив театра

В тех же «Снах аб Беларусi» роль молодого поэта исполнил купаловец, а сегодня еще и музыкант группы ili-ili Михаил Зуй. Эмоциональность статного красавца в окружении русалок-волшебниц выводила Купалу из привычной по хрестоматиям забронзовелости.

Александр Жданович

Александр Жданович в роли Янки Купалы (справа).

Фото: архив театра

Сходство актера-горьковца с Купалой использовано в спектакле «Песняр». Более знакомый публике как Сан Маляваныч из «Калыханкi», Жданович раскрыл душу народного поэта в период его творческого взлета.

Петро Ламан

Актер витебского театра имени Якуба Коласа похож на Песняра в последние его годы. Он строил свой образ в спектакле «Сон на кургане» исходя из творчества поэта - тем более артист и сам литератор.

Денис Паршин

Фото: архив театра

Роль Купалы в спектакле Республиканского театра белорусской драматургии «Кругi раю» исполнял Денис Паршин. Основной упор в спектакле сделан на сценографию, именно через нее показаны этапы биографии поэта.