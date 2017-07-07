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Видеофакт: Выдержал ли Путин знаменитое рукопожатие Трампа

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  • 7.07.2017, 15:31
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Глава Белого дома и президент РФ впервые встретились с глазу на глаз.

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин впервые встретились с глазу на глаз, пожав руки в начале саммита G20 в немецком городе Гамбург, пишет bbc.com.

Позже в этот день два лидера проведут длинную личную встречу. Она продлится, по разным источникам, от 30 минут до часа.

Как сообщает корреспондент NBC News Питер Александер на встрече Путина и Трампа, скорее всего, будут присутствовать только четыре человека: кроме самих президентов - госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пока неясно, будут лидеры выступать перед журналистами после встречи с глазу на глаз.

До сих пор Трамп и Путин только разговаривали по телефону.


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