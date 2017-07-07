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Британский журнал назвал белоруса разработчиком года

  • 7.07.2017, 15:58
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Александр Бокунович последние десять лет посвятил работе в компании Godel Technologies.

Разработчик Александр Бокунович из белорусского офиса разработки компании Godel Technologies победил в конкурсе Digital Technology Leaders Awards английского журнала Computing Magazine. Программист занял первое место в категории «Разработчик года». Эту информацию onliner.by подтвердили в минском офисе компании.

Александр трудится в сфере IT почти четверть века, а последние десять лет посвятил работе в Godel Technologies. В конкурсе обычно участвуют айтишники разных направлений: программисты, дизайнеры и так далее.

Победитель вчера вечером получил награду в Лондоне и еще не вернулся в Беларусь, поэтому встретить его в офисе компании не получилось. Godel Technologies занимается разработкой программного обеспечения, головной офис находится в Манчестере. Компания вошла в топ-50 самых быстроразвивающихся компаний Манчестера по состоянию на 2017 год. Также в компании сообщили, что начата совместная работа с одной из команд "Формулы-1", но название конюшни пока не раскрывается.


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