Андрей Ожаровский: БелАЭС — это политический проект для Беларуси и Росатома 1 7.07.2017, 16:05

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Андрей Ожаровский

Физик-ядерщик расшифровывает слова Дали Грибаускайте о белорусской АЭС в разговоре с Дональдом Трампом.

В разговоре с президентом США Дональдом Трампом президент Литвы Даля Грибаускайте упоминает строительство в Беларуси Островецкой АЭС.

"Опасная Белорусская АЭС и газопровод "Северный поток-2" могут быть использованы Россией в качестве устройства неконвенционального шантажа. Белорусскую АЭС у Островца строит корпорация "Росатом", в случае аварии на станции от радиоактивного загрязнения могут пострадать 16 столиц Европы", ― заявила президент Литвы.

Что имела в виду Даля Грибаускайте, «Еврорадио» обсудило с физиком-ядерщиком Андреем Ожаровским.

"Неконвенциональное оружие для шантажа"

"Скорее всего, речь идёт о нестандартных, непривычных угрозах. Именно такие угрозы могут быть связаны со строительством АЭС, потому что объект строится рядом со столицей Литвы. Шантаж в том, как строится АЭС. Потому что для Беларуси и для Росатома это политический проект. Об этом говорит площадка, которую выбрали, так как она далеко от индустриальных районов Беларуси. Шантаж в том, что хотят создать такую занозу, поссорить Литву и Беларусь. Как раз сегодня происходит реализация таких угроз. Само строительство рядом с Вильнюсом создаёт политическую напряжённость. У себя Литва провела референдум, и после заняла антиядерную позицию. В Беларуси этот проект выгоден только "Росатому", у людей не спросили".

Что за 16 столиц, которым угрожает опасность

"Это наихудший сценарий. Прежде всего под угрозой Вильнюс, потом ― Минск, потому что если смотреть на розу ветров, ветер будет идти в сторону Минска. Далее под выбросы попадают Рига и Таллин, Варшава, Хельсинки, Стокгольм, Киев. В редких случаях, когда ветер дует на юг, под выбросы попадают София, Будапешт, Бухарест, Кишинев. В принципе, может долететь до Праги, Братиславы, Вены и даже до Берлина. Это исследование Flex Risk, которое делалось в Австрии, Венским университетом, там есть карты возможного загрязнения при самых тяжёлых авариях на АЭС, в том числе и Островецкой АЭС".

Зачем эта информация Трампу и чем он поможет

"Трамп далеко, выбросы туда не долетят. Ему решили пожаловаться, как старшему партнёру по НАТО. Эта проблема может быть решена только на переговорах между Литвой и Беларусью. Скорее всего, Беларуси придётся отказаться от строительства станции, как в своё время отказалась Россия от строительства АЭС в Калининградской области. Я не верю, что на встрече с Путиным Трапм будет поднимать этот вопрос".