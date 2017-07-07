Эксперты назвали самые дешевые и полезные продукты для пищеварения 1 7.07.2017, 16:13

Без нормального пищеварения человек никогда не будет чувствовать себя хорошо.

Поэтому медики всегда повторяют, что для улучшения работы желудочно-кишечного тракта необходимо употреблять некоторые продукты, пишет healthyliving.com.ua.

В первую очередь, речь идет о кисломолочной продукции, а также о квашеной капусте, однако специалисты «нашли» еще несколько продуктов питания, которые стоят очень дешево, однако приносят огромную пользу для желудка и кишечника. На первое место эксперты поставили чеснок, обладающий противовоспалительными свойствами и укрепляющий иммунную систему.

Следом за чесноком идет обычный редис, после употребления которого, в организме не остается места для «плохих» бактерий. Тройку лидеров замыкает «экзотический» топинамбур, содержащий большое количество клетчатки и инулина.

Также специалисты советуют ввести в ежедневный рацион лук-порей, который содержит вещества, участвующие в выработке пищеварительных ферментов, и спаржу, богатую инулином и помогающую бороться с лишним весом. Кроме того, медики советуют обратить внимание на куркуму, известную пряность, которую часто используют в индийской кухне. Замыкает рейтинг полезных для желудка продуктов морковь – этот овощ улучшает работу кишечника.