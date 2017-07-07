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ПА ОБСЕ в резолюции заявила о гибридных силах РФ в Донбассе

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  • 7.07.2017, 16:14

Россия тщетно пыталась исключить утверждение из резолюции.

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ на заседании в пятницу вопреки возражениям делегации РФ сохранил в своей резолюции утверждения о российских гибридных силах, которые присутствуют в Донбассе, передает ТАСС.

«ПА ОБСЕ осуждает многочисленные случаи давления, преследования и запугивания наблюдателей из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ наряду со случаями умышленного уничтожения имущества ОБСЕ в определенных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил, и настоятельно призывает РФ к принятию практических мер по обеспечению надлежащих условий безопасности для СММ в целях предотвращения дальнейшей эскалации напряжения», - говорится в соответствующем пункте резолюции, подготовленной докладчиком комитета, представителем Швеции Маргаретой Седерфельт.

Попытка РФ исключить утверждение из резолюции, не получила необходимого числа голосов для принятия участниками заседания комитета.


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