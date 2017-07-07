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130 лет назад в Витебске родился великий художник Марк Шагал

  • 7.07.2017, 16:22
Марк Шагал

Биография витебского гения в четырехминутном видео.

130 лет назад, 7 июля 1887 года, в Витебске родился Марк Шагал — великий художник, один из самых ярких представителей художественного авангарда ХХ века, пишет tut.by.

Если вы смутно представляете биографию Шагала, с ней можно ознакомиться за четыре минуты. «Яндекс» снял образовательный ролик, где рассказывается об удивительной биографии этого художника. Шагал прожил 97 лет, объездил весь мир от Петербурга до Нью-Йорка, но черпал вдохновение в образах родного Витебска.


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