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Лукашенко приказал «достать и положить» поселки

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  • 7.07.2017, 16:30

Диктатор пообещал привезти в родной Копысь всех губернаторов.

Александр Лукашенко поручил привести в порядок городские поселки с акцентом на создание качественных условий для жизни людей, пишет «Интерфакс».

«Еще раз хочу для всех подчеркнуть, что это не просто для показухи мы делаем. На самом деле мы хотим показать, каким образом мы должны обустроить подобные поселки городского типа. У нас, может, 60-70 таких поселков. Естественно, их надо привести в хорошее состояние», - сказал Лукашенко.

«Мы сделали один поселок. Всех губернаторов сюда привезем. Со следующего года в каждой области два поселка каждый год достань и положи. Именно так, как здесь, в Копыси, мы их должны привести в порядок. Тогда мы замыкаем вертикаль восстановления страны, о которой я говорил: Минск, областные центры, районные центры (они все в порядке, даже в Витебской области), ниже идет агрогородок (тоже знаем, как делать), дальше идут поселки городского типа и деревни, где раньше были центры объединенных хозяйств», - подчеркнул Лукашенко.


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