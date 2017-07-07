В Минске задержали заместителя гендиректора БелАЗа 6 7.07.2017, 16:33

(обновлено)Вместе с топ-менеджером предприятия задержаны пять его партнеров.

Сотрудники ГУБОПиК МВД и Следственного комитета пресекли криминальную схему закупки металла для нужд ОАО «БелАЗ».

Об этом сайту Charter97.org сообщили в пресс-службе МВД.

В Минске 4 июля во время получения взятки с поличным был задержан заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике ОАО «БелАЗ». Деньги в размере 1 200 долларов США ему передал представитель столичной коммерческой структуры. Мзда полагалась за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла.

«На следующий день, в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны начальник бюро и экономист ОАО «БелАЗ», которые с 8 июня по 4 июля т.г. также получали взятки от представителей упомянутой фирмы в качестве «благодарности» за положительное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла», - сообщили в МВД.

Установлено, что незаконная схема действовала с осени прошлого года – с момента образования коммерческой структуры. Металл для нужд ОАО «БелАЗ» закупался по ценам, превышающим рыночную стоимость, за что представители предприятия систематически получали взятки. Их размер составлял определенный процент от суммы сделки.

В настоящее время по материалам ГУБОПиК следствием задержаны шестеро участников преступной группы: трое должностных лиц ОАО «БелАЗ», а также трое представителей коммерческой структуры. Главным следственным управлением Центрального аппарата СК Беларуси в их отношении возбуждены уголовные дела соответственно по ст. 430 УК (получение взятки – максимальное наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества) и ст. 431 УК (дача взятки – максимальное наказание до 7 лет лишения свободы).

Следствием наложен арест на имущество, принадлежащее фигурантам: шесть автомобилей премиум-класса, денежные средства и ценности, 7 объектов недвижимости.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению и документированию всей преступной деятельности задержанных лиц.