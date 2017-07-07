Apple запатентовала технологию распознавания лица 7.07.2017, 16:42

Фото: MacDigger

Новая функция должна появиться в будущем флагмане iPhone 8.

Компания Apple запатентовала технологию распознавания лица, которой должен быть оснащен будущий флагман iPhone 8.

Новая функция должна будет заменить Touch ID.

В описании сказано, что технология будет работать в режиме низкой мощности до тех пор, пока датчики не "найдут" лицо. В этот момент функция активизируется, пишет korrespondent.net.

В настоящее время технологию тестируют, однако совсем скоро ею должны будут оснастить новый iPhone, презентация которого ожидается осенью этого года.

Издание отмечает, что у смартфона будет датчик 3D-камеры, с помощью которого владелец устройства сможет войти в учетную запись, а кроме того безопасно запускать приложения и аутентифицировать платежи.