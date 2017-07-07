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ПА ОБСЕ поддержала проект резолюции об оккупации Крыма

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  • 7.07.2017, 16:47

Беларусь воздержалась от голосования.

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в пятницу поддержал проект резолюции о «Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины», против которого выступила российская делегация, передает «ТАСС».

В проекте документа говорится, что ПА ОБСЕ «вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь». Также в проекте резолюции содержится призыв к России «безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ» в Крым и Севастополь международным организациям, институтам, специальным процедурам и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, правозащитным неправительственным организациям или СМИ.

В одном из пунктов проекта документа ПА ОБСЕ также призвала «к продолжению консультаций с целью достижения договоренности о развертывании полицейской миссии в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».

В голосовании от Беларуси участвовал только один делегат Валерий Воронецкий, который воздержался.


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