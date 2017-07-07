СК прокомментировал смерть американского солдата в минской гостинице 2 7.07.2017, 17:00

Кайл Тейфел

Следователи озвучили свою версию трагедии.

Следователи пришли к выводу, что причиной смерти 36-летнего Кайла Тейфела стал несчастный случай.

— 12 июня около полуночи на крыше бара столичной гостиницы было обнаружено тело мужчины с признаками падения с высоты, — сообщает Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета.

Напомним, тело 36-летнего майора нашли на тротуаре у гостиницы «Юбилейная». Он сопровождал тетю, которая приехала в Беларусь для участия в международных соревнованиях по пауэрлифтингу в качестве тренера.

По словам родственников, трагедии предшествовала ссора со службой безопасности казино, которое расположено в отеле. Родственники в общении с журналистами предположили, что это могло быть убийство.

— В ходе осмотра и проведения проверочных мероприятий выяснилось, что один из постояльцев гостиницы вылез через окно номера на улицу (балкон отсутствовал), после чего упал с парапета 10 этажа. Личность мужчины была установлена. Им оказался гражданин Соединенных Штатов Америки 1981 года рождения, — уточняют в СК. — Полученная следствием информация позволяет говорить о том, что гибель мужчины не содержит признаков криминального характера и является несчастным случаем.