Что обсуждают на саммите G20 в Гамбурге 6 7.07.2017, 17:20

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Фото: AFP

В Германии собрались мировые лидеры для обсуждения важнейших проблем.

В Гамбурге проходит саммит лидеров G20. Он посвящен проблемам борьбы с терроризмом, защите климата, вопросам экономики. На первой рабочей сессии речь идет о финансовых проблемах, пишет «Немецкая волна».

Мировые лидеры собрались для совместного фотографирования. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на правах хозяйки саммита заняла место в центре первого ряда. На фоне других политиков в преимущественно темных костюмах она была особенно хорошо заметна, поскольку надела на мероприятие пиджак ярко-красного цвета.

Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к собравшимся с речью по случаю открытия саммита. По ее словам, на этот раз мероприятие проходит под девизом - "Строить взаимосвязанный мир". "Уверена, что каждый из вас приложит усилия, чтобы достичь положительного результата", - добавила она. Хозяйка саммита призвала участников делать шаги навстречу друг другу, но при этом не отказываться от своих позиций.

В ходе первой рабочей сессии, посвященной мировым финансовым проблемам, президент США Дональд Трамп заявил своим партнерам по саммиту, что после его вступления в должность президента американская экономика достигла больших успехов. Кроме того Трамп затронул проблему взаимоотношений с КНДР и конфликта на Корейском полуострове. Как отмечают СМИ, тем самым американский президент фактически нарушил повестку заседания.

После Трампа Меркель предоставила слово председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. Он обратил внимание на то, что Евросоюз возглавил движение за свободные рынки. Накануне Юнкер, премьер Японии Синдзо Абэ и глава Европейского совета Дональд Туск достигли принципиального согласия о создании зоны свободной торговли между ЕС и Токио.

Строительство стены на границе США и Мексики стало предметом обсуждения на G20. Первая личная встреча хозяина Белого дома Дональда Трампа c президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето состоялась в кулуарах саммита. Ранее Пенья Ньето отказался от визита в США из-за позиции администрации Трампа. На вопрос, должен ли Мехико заплатить за возведение этой стены, Дональд Трамп без колебаний ответил: "Безусловно". Он также выразил уверенность в том, что встреча с мексиканским коллегой позволит "продолжить активный диалог" о судьбе соглашения по свободной торговле с Канадой и Мексикой (NAFTA).