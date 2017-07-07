закрыть
7 июля 2017, пятница, 20:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусы в этом году продали валюты на миллиард больше, чем купили

5
  • 7.07.2017, 17:24
  • 2,346
Фото: Reuters

Жители нашей страны в первом полугодии продали валюты значительно больше, чем купили.

Об этом передает «Еврорадио» со ссылкой на статистические данные за первое полугодие 2017 года.

В январе-июне население нашей страны продало наличной и безналичной валюты на 3 млрд 960 млн долларов в эквиваленте, а купило — $2 млрд 826 млн. Получается, что чистая продажа валюты физическими лицами составила 1 миллиард 133 миллиона долларов.

Что касается субъектов хозяйствования, резидентов Беларуси, то в этом году они продали валюты на 8,814 млрд долларов, а купили — 8,932 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси продали валюты больше, чем купили, — соответственно 250,37 млн долларов и 69,15 млн долларов.


Мнение

Идеологически правильные штаны
Идеологически правильные штаны Ирина Халип
Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны