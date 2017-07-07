Белорусы в этом году продали валюты на миллиард больше, чем купили 5 7.07.2017, 17:24

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Фото: Reuters

Жители нашей страны в первом полугодии продали валюты значительно больше, чем купили.

Об этом передает «Еврорадио» со ссылкой на статистические данные за первое полугодие 2017 года.

В январе-июне население нашей страны продало наличной и безналичной валюты на 3 млрд 960 млн долларов в эквиваленте, а купило — $2 млрд 826 млн. Получается, что чистая продажа валюты физическими лицами составила 1 миллиард 133 миллиона долларов.

Что касается субъектов хозяйствования, резидентов Беларуси, то в этом году они продали валюты на 8,814 млрд долларов, а купили — 8,932 млрд долларов. Нерезиденты Беларуси продали валюты больше, чем купили, — соответственно 250,37 млн долларов и 69,15 млн долларов.