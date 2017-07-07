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ПА ОБСЕ принялa резолюцию о восстановлении территориальной целостности Украины

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  • 7.07.2017, 17:28
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Беларусь воздержалась от участия в голосовании.

Сегодня, 7 июля, общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе одобрил проект резолюции «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины».

Белорусская делегация не голосовала по проекту резолюции о воссоздании территориальной целостности Украины на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Минске, передает «Радыё Свобода».

Резолюция была принята большинством голосов. Представители России голосовали против.

В голосовании от Беларуси участвовал только один делегат Валерий Воронецкий, который воздержался.

В проекте резолюции заявляется «об осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины на Донбассе».

ПА ОБСЕ настоятельно призывает Россию «прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через не подконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы».


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