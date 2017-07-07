Виктория Азаренко вышла в четвертый раунд Уимблдона 15 7.07.2017, 17:39

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Фото: Gareth Fuller/PA Images/Getty Images

Известная белорусская теннисистка обыграла британскую спортсменку.

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала одиночного разряда Уимблдона, в 3-м раунде обыграв в трех сетах британку Хизер Уотсон (№ 102 рейтинга WTA) — 3:6, 6:1, 6:4.

Aзаренко неудачно начала первый сет, позволив сопернице выиграть три гейма кряду и оторваться в счете (0:3 и 1:4). Однако затем белоруска взяла свою и чужую подачи и вплотную подобралась к британке (3:4). Но следующие два гейма остались за Уотсон, которая точно атаковала и пользовалась просчетами Виктории — к концу сета у белоруски накопилось 8 невынужденных ошибок против 4 у соперницы. В итоге первая партия осталась за хозяйкой корта, пишет tut.by.

Начало второго сета оказалось зеркальным по сравнению с первым. Теперь условия диктовала уже Азаренко, которая повела 3:0. Белоруска подолжила успешные выходы к сетке и вынуждала британку совершать невынужденные ошибки.

Затем игра выровнялась, в напряженной борьбе соперницы взяли по гейму на своей подаче — 4:1.

Розыгрыш следующего гейма получился затяжным, в концовке Азаренко отыграла два геймбола и увеличила перевес — 5:1. А затем взяла гейм на своей подаче и довела сет до победы — 6:1. В этой партии Виктория успешно сыграла в 9 из 12 выходов к сетке и заставила британку совершить 14 невынужденных ошибок против 8-ми своих.

Третий сет теннисистки начали, выиграв по 3 гейма на своих подачах. Особенно напряженным оказался третий гейм, длившийся более 7 минут. В его ходе белоруска отыграла три геймбола, однако с четвертой попытки Уотсон все же склонила чаши весов в свою сторону.

Во многом ключевым мог оказаться седьмой гейм, который длился 10 минут. В его концовке счет 40:40 шесть раз становился равным, в итоге нервы крепче оказались у Азаренко, которая впервые в этой партии взяла гейм на чужой подаче — 4:3.

Но Хизер Уотсон в следующем гейме ответила тем же — 4:4!

После этого Азаренко взяла по гейму на своей и чужой подачах и выиграла весь матч - 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 6 минут, при этом заключительный третий сет длился более 50 минут.

В 1/8 финала соперницей Виктории Азаренко станет победительница матча между китаянкой Шуай Пен (№ 37) и второй ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Виктория Азаренко на Уимблдоне заявилась также в микст, где начнет с первого круга. Ее партнером будет 41-летний серб Ненад Зимоньич, который в свое время был компаньоном Макса Мирного во многих парных турнирах.

Азаренко и Зимоньич в стартовом матче сыграют против дуэта Хенри Континен (Финляндия) / Хизер Уотсон (Великобритания). В расписании эта игра поставлена уже на сегодня.

Азаренко сыграет в миксте впервые с 2012 года.