В Гамбурге началась первая встреча Путина и Трампа

В Гамбурге началась первая встреча Путина и Трампа6
- 7.07.2017, 17:44
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На встрече также присутствуют Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров.
В Гамбурге началась встреча президентов России и США. Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встречаются лицом к лицу.
Весь мир внимательно следит за этой официальной встречей, которая проходит на фоне продолжающегося в США расследования возможного сговора между избирательным штабом Трампа и Кремлем в ходе прошлогодних президентских выборов в Америке, передает «Радио Cвобода».
На встрече также присутствуют госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее они провели переговоры друг с другом. Встреча началась с опозданием от планировавшегося времени.
Перед началом встречи лидеров G20 Трамп и Владимир Путин обменялись рукопожатиями и коротко поговорили с участием председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера.