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Минчане выступают против предложения Москвы направить белорусов в Сирию

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  • 7.07.2017, 17:52
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РФ обратилась к странам СНГ с предложением направить контингент в Сирию для «совместного мониторинга в зоне деэскалации».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, oб этом в среду заявил в Астане глава российской делегации на переговорах по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты — хочу здесь подчеркнуть — военных наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии», — сообщил дипломат, отметив, что речь не идет о «навязывании какого-то решения».

Журналисты nn.by спросили у минчан, что они думают о таких предложениях восточного соседа.

Никто из опрошенных журналистами минчан его не поддержал.

Заметим, что Беларусь пока не получала официального предложения от России направить своих военных наблюдателей в Сирию. Об этом 6 июля заявил начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.


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