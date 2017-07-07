Во время строительства Полоцкой ГЭС снесли шесть построек

Во время строительства Полоцкой ГЭС снесли шесть построек1
- 7.07.2017, 18:27
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Электростанцию на Западной Двине строила российская компания.
Строительство новой гидроэлектростанции закончили на прошлой неделе. Проект состоит из 3 частей и 15 пусковых комплексов. Основные объекты строительства — гидроузел, включающий пять гидроагрегатов чешской компании Mavel, схема выдачи мощности в энергосистему и водохранилища. Чешская фирма начала обслуживание объекта уже с самого начала строительства, передает «Белсат».
Мощности новой ГЭС будет достаточно, чтобы обеспечить потребности в электричестве Лепельского, Ушачского, Чашникского и Россонского районов Витебской области.
Одна из самых сильных в Беларуси
Витебская и Полоцкая ГЭС — две мощнейшие станции в Беларуси. В среднем Полоцкая ГЭС будет вырабатывать 110 млн кВт • ч. Установленная электрическая мощность станции — 21,66 МВт.
Длина водохранилища новой ГЭС — 83 км. На этом отрезке строители провели масштабные работы: реконструировали мосты и переходы, укрепили мосты и осушили заболоченные места.
Особенность Западной Двины около Полоцка — возможность создать запас воды без подтопления значительных территорий.
Объединение «Белэнерго» сообщает, что во время строительства Полоцкой ГЭС под снос попало лишь 6 вспомогательных построек в прилегающих населенных пунктах. Для сравнения: во время строительства Витебской ГЭС под разрушение попали около сотни дач и жилых домов.
Обслуживать Полоцкую ГЭС будут двадцать человек. Два специалиста, которые занимаются автоматикой, прошли стажировку в Чехии, остальной персонал стажировался на Гродненской ГЭС, где установлено аналогичное чешское оборудование.