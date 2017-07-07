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Ольга Николайчик: Мы требуем освобождения всех политзаключенных!

  • 7.07.2017, 18:33
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Ольга Николайчик

В белорусских тюрьмах находится около десяти политзаключенных.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с минской акции протеста против учений «Запад-2017», общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик вышла на акцию с портретами политзаключенных.

- Согласно регламенту ПАСЕ в нашей стране около десяти политзаключенных. Это Михаил Жемчужный, Дмитрий Полиенко, Алексей Милюков, Ирина Моцная, Илья Воловик, Тарас Аватаров, Дмитрий Теханович, Алесь Юркойць. Они страдают за решеткой, страдают их больные родители.

Это преступление, это не может больше продолжаться, мы требуем их освобождения! Я отлично представляю, что с ними происходит, со всеми веду переписку, слава Богу, что освободили наших политзаключенных-патриотов. Многие письма не доходят, от Тараса Аватарова, с которым я веду переписку, письма не приходят.

Мы долгое время анализировали и изучали дела политзаключенных, поэтому с уверенностью можем говорить о политических мотивах этих дел, - сказала Ольга Николайчик.


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