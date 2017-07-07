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Появилось видео задержания заместителя гендиректора БелАЗа

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  • 7.07.2017, 18:44
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Гендиректора предприятия обвиняют в получении взятки.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Минске 4 июля во время получения взятки с поличным был задержан заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике ОАО «БелАЗ».

Деньги в размере 1 200 долларов США ему передал представитель столичной коммерческой структуры. Мзда полагалась за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла.

Вместе с топ-менеджером предприятия задержаны пять его партнеров.

МВД опубликовало видео задержания гендиректора предприятия.


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