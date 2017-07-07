Максим Винярский: Нам не нужны учения с такими «союзниками» 1 7.07.2017, 18:54

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Учения «Запад-2017» - открытая военная провокация со стороны России.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский рассказал о целях минской акции.

- Мы вышли на площадь, чтобы потребовать освобождения политических заключенных. В Беларуси официально признаны политзаключенными Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный, кроме того, восемь человек подвергаются преследованиям за свою активную общественную и политическую позицию. Мы требуем их освобождения.

Сегодняшняя акция, как вы заметили по нашим баннерам, посвящена учениям «Запад-2017», мы считаем, что эти учения — открытая военная провокация. Мы отлично представляем, как Москва относится к своим договоренностям и обязанностям. Это видно на примере Грузии в 2008 году и Украины в 2014. Нам не нужны учения с такими «союзниками».

В эти дни в Минске проходит ПА ОБСЕ, мы надеемся, что они услышат нас, узнают, что в Беларуси есть политзаключенные, нарушается право граждан на мирные собрания, что белорусы выступают против военных учений «Запад-2017», - заявил Максим Винярский.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с минской акции протеста против учений «Запад-2017».