Пресс-служба Лукашенко: Большинство белорусских лекарств стоит $1-2 7 7.07.2017, 19:22

По словам диктатора, трудно контролировать цены на лекарства в условиях «рыночной экономики» и «полной свободы».

Во время встречи с жителями поселка Копысь Александр Лукашенко заявил, что пытается сдерживать цены на лекарства, передает «Белсат».

- Это такая, знаете, очень сложная ситуация — как проконтролировать цены, когда у нас рыночная экономика, когда полная свобода. Но мы тем не менее стараемся это делать, — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, если снизить деньги на лекарства, появятся проблемы у фармацевтических предприятий и упадет зарплата их работников.

Пресс-служба Лукашенко сообщает, что большинство белорусских медпрепаратов стоят около $ 1-2, и только небольшая часть препаратов имеет высокую стоимость.

- Еще 6 лет назад в Беларуси производилось только около 18% лекарств, остальные привозили из-за границы, — заявил Лукашенко. — Это было фактически угрозой для республики.

«На сегодня мы имеем 56-57% собственных лекарств. Но исходный материал, субстанцию мы закупаем в разных странах мира, и на их основе производим здесь лекарства. Контролировать цену трудно, так или субстанция очень дорогая, или мы покупаем импортные лекарства — там свою цену не вставишь», — заявил диктатор.

В прошлом году правительство выступило с предложением регулировать цены на лекарства. Эксперты заявили, что вместо снижения цен в аптеках может возникнуть дефицит.