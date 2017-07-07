Андрей Шарендо: Российские десантники чувствуют себя в Бресте как дома 1 7.07.2017, 19:30

Андрей Шарендо

Важно говорить об опасности военных учений «Запад-2017».

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо вышел на акцию против учений «Запад-2017» c плакатом «Тата, Тата, маскаль лезе ў хату». Активист из Бреста рассказал о личном опыте общения с российскими десантниками в своем городе.

- Российские десантники чувствуют себя как дома. Учения в Бресте проходят каждый год. Я часто встречал их в своем городе, они ведут себя очень нахально, особенно перед отправкой, когда они напиваются и начинают рассказывать, что «Беларусь - неотъемлемая часть «русского мира».

Я лично видел то, как эти «зеленые человечки» едут по Бресту в форме, на БТРах и с автоматами Калашникова, неизвестно, было ли оружие заряжено холостыми патронами или боевыми.

Учения «Запад-2017» могут привести к тому, что на нашей территории появятся российские военные базы. Появление военных баз — первый шаг к военной оккупации страны. Неизвестно, чем закончатся осенние учения «Запад-2017», об этом важно говорить, одна из целей сегодняшней акции - напомнить про это, - рассказал Андрей Шарендо.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с минской акции протеста против учений «Запад-2017».