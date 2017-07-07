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Владимир Самсонов стал победителем чемпионата Австралии

  • 7.07.2017, 19:45

Победа принесла белорусскому мастеру малой ракетки рекордный 27-й титул.

Владимир Самсонов стал победителем чемпионата Австралии по настольному теннису, сообщает БелТА.

Турнир, который входит в Мировую серию, завершился в городе Голд-Кост. Белорусский теннисист был посеян под четвертым номером и в финале смог одолеть француза Симона Гози - 4:1 (11:13, 11:8, 11:5, 11:8, 11:8).

Уступив в первой партии, Владимир Самсонов выиграл следующие четыре. В пятом сете при счете 4:2 в пользу Самсонова француз попросил перерыв и сумел выравнять положение - 4:4. Однако Владимир Самсонов доказал, что на открытом чемпионате Австралии он находится в прекрасной форме, и победил в заключительной партии - 11:8.

Победа принесла спортсмену рекордный 27-й титул. Владимир Самсонов выигрывал турниры в Африке, Америке, Азии, Европе, а теперь к этому списку добавилась еще и Австралия.

Следующий этап Мировой серии - открытый чемпионат Болгарии - пройдет с 15 по 20 августа в Панагюриште.


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