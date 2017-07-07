Первая встреча Путина и Трампа продлилась более двух часов 3 7.07.2017, 19:53

Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Встреча проходила за закрытыми дверями.

В Гамбурге завершилась первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая продлилась 2 часа 15 минут, передает РБК.

«РИА новости» отмечает, что встреча Путина и Трампа продлилась 2 часа 20 минут. Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщил, что переговоры длились около 2,5 часов.

Встреча проходила за закрытыми дверями. В течение шести минут перед началом переговоров оба лидера в присутствии глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, а также переводчиков обменялись несколькими репликами. Так, Трамп заявил, что для него большая честь встретиться с российским коллегой. Американский президент выразил надежду на позитивный результат встречи. Путин в свою очередь сказал, что рад познакомиться с Трампом лично и также выразил надежду, что встреча принесет положительные результаты.

Отвечать на вопросы журналистов перед началом встречи лидеры стран не стали.

После этого журналистов попросили удалиться, и встреча продолжилась уже без прессы.

Президенты планировали обсудить войну в Сирии, конфликту в Украине, ядерную программу Северной Кореи и недавний запуск в КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, а также вмешательство Москвы в предвыборную кампанию в США.

Кроме того, в повестке дня встречи обсуждение спора вокруг российской дипломатической собственности (посольских дач в штате Мэриленд), на которую были наложены санкции в декабре прошлого года и судьба находящегося в американской тюрьме летчика Ярошенко.

Напомним, личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ожидалась на фоне обвинений в попытках повлиять на исход президентских выборов, выдвинутых американскими спецслужбами в адрес РФ.

Россию обвиняют в организации кибератак и пропагандистской кампании, среди целей которых якобы была победа Трампа на выборах. Владимир Путин, по мнению спецслужб, якобы лично санкционировал эту кампанию. Власти РФ, в том числе лично Путин, неоднократно отрицали попытки вмешаться в ход выборов президента США.