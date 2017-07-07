Полоцкий винодельческий завод признан банкротом 7.07.2017, 20:04

Предприятие будет ликвидировано.

Экономический суд Витебской области вынес решение о признании банкротом и ликвидации Полоцкого винодельческкого завода, сообщает БелТА со ссылкой на судью экономического суда Ольгу Тур. Сумма накопленных долгов в 1,6 раза превышает стоимость имущества предприятия.

За период нахождения в процедуре экономической несостоятельности платежеспособность предприятия ухудшилась. Выручка от реализации продукции за январь-март 2017 года снизилась на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Обязательства винзавода увеличились на 12% и составили 11,17 млн рублей. В том числе по оплате труда организация задолжала 45 тысяч рублей. При этом стоимость активов завода возросла лишь на 7,3% почти до 7 млн рублей.

Сумма накопленных долгов в 1,6 раза превышает стоимость его имущества.

Предприятию потребуется в течение 2 лет направлять выручку от реализации продукции исключительно на погашение задолженности. При таких показателях платежеспособности не усматривается возможность винзавода рассчитаться по своим обязательствам.

«С учетом заключения эксперта, на основании материалов дела суд пришел к выводу об отсутствии достаточных оснований полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена и принял решение об открытии ликвидационного производства сроком на один год», — пояснила Ольга Тур.

Обязанности по ликвидации должника возложены на антикризисного управляющего Владимира Пашко. После вступления судебного постановления в законную силу антикризисный управляющий должен приступить к погашению заявленных требований конкурсных кредиторов на сумму более 10,4 млн рублей, в том числе по платежам в бюджет на сумму почти 7 млн рублей, за счет продажи имущества банкрота.

Собрание кредиторов воздержалось от утверждения плана ликвидации и не дало предварительного согласия на заключение мирового соглашения. При этом план санации должника, согласованный собранием кредиторов, в том числе его доработанный вариант, признан необоснованным по результатам экспертизы, проведенной по поручению суда РУП «Белсудэкспертобеспечение».

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) КУПП «Полоцкий винодельческий завод» было возбуждено в мае 2016 года по инициативе самого должника.

Предприятие образовано в 1929 году и специализируется на производстве плодово-ягодных вин. Списочная численность работников составляет 103 человека (по данным на 1 января 2017 года).